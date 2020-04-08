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  • Евсеев – о Йокиче: «Наш оплот обороны. В игре с «Зенитом» не дал проявить себя Малкому, купленному за 40 миллионов»

Евсеев – о Йокиче: «Наш оплот обороны. В игре с «Зенитом» не дал проявить себя Малкому, купленному за 40 миллионов»

8 апреля 2020, 13:33
3

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко оценил игру защитника Бояна Йокича.

«Задали вопрос про Бояна Йокича. Еще одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти сто матчей.

А если серьезно, Йокич наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть еще не один год. Очень мощный, быстрый, надежный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.

У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. Об его уровне показательно говорит матч с «Зенитом», где он играл против Малколма и не позволил футболисту, купленному у «Барселоны» за 40 миллионов, проявить себя.

Мне как тренеру приятно с ним работать еще и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку. Снова вспомню матч с «Зенитом». На тренировках перед игрой мы наигрывали комбинацию, когда линейный игрок, Алиев, должен смещаться в центр и отдавать в штрафную передачу, а Йокич завершал эту атаку. Они исполнили эпизод в игре идеально, жаль, что не забили», — написал Евсеев в инстаграме.

  • Йокич выступает за «Уфу» с 2017 года.
  • За свою карьеру он поиграл в таких клубах, как «Сошо», «Кьево», «Вильярреал» и «Ноттингем Форест».

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Йокич Боян Малком Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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Давид59
1586350471
Евсеев до конца жизни будет этой нулевой ничьёй гордиться. Там вся Уфа стояла в своей штрафной и мяч в ворота просто не шёл. Офигительный предмет гордости.
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Hektor 84
1586360054
Евсеев чемпион по автобусному футболу.
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raritet
1586369165
Дяденька. У Вас мышление убогое. Получается что вы играете против цены , за которую был приобретен игрок противника. Вы эти деньги сберегли для команды ? Нет. Даже если бы вы с такой игрой также стояли против Барселоны или Реала, никто , по настоящему любящему футбол , это не оценил бы?
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