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    Евсеев – о Йокиче: «Наш оплот обороны. В игре с «Зенитом» не дал проявить себя Малкому, купленному за 40 миллионов»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко оценил игру защитника Бояна Йокича.

    «Задали вопрос про Бояна Йокича. Еще одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти сто матчей.

    А если серьезно, Йокич наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть еще не один год. Очень мощный, быстрый, надежный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.

    У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. Об его уровне показательно говорит матч с «Зенитом», где он играл против Малколма и не позволил футболисту, купленному у «Барселоны» за 40 миллионов, проявить себя.

    Мне как тренеру приятно с ним работать еще и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку. Снова вспомню матч с «Зенитом». На тренировках перед игрой мы наигрывали комбинацию, когда линейный игрок, Алиев, должен смещаться в центр и отдавать в штрафную передачу, а Йокич завершал эту атаку. Они исполнили эпизод в игре идеально, жаль, что не забили», — написал Евсеев в инстаграме.

    • Йокич выступает за «Уфу» с 2017 года.
    • За свою карьеру он поиграл в таких клубах, как «Сошо», «Кьево», «Вильярреал» и «Ноттингем Форест».

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    08.04.2020 13:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2351

      raritet 14 часов назад

      Дяденька. У Вас мышление убогое. Получается что вы играете против цены , за которую был приобретен игрок противника. Вы эти деньги сберегли для команды ?
      Нет. Даже если бы вы с такой игрой также стояли против Барселоны или Реала, никто , по настоящему любящему футбол , это не оценил бы?

      0
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      Рейтинг: +1103

      DMитрий 15 часов назад

      Вся команда Уфа оплот обороны, действующая как олимпийский слоган: быстрее, выше, сильнее, только наоборот- медленнее, ниже и нах.й атаку!

      0
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 17 часов назад

      Евсеев чемпион по автобусному футболу.

      0
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      Рейтинг: +2469

      Давид59 19 часов назад

      Евсеев до конца жизни будет этой нулевой ничьёй гордиться. Там вся Уфа стояла в своей штрафной и мяч в ворота просто не шёл. Офигительный предмет гордости.

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