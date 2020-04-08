Евсеев – о Йокиче: «Наш оплот обороны. В игре с «Зенитом» не дал проявить себя Малкому, купленному за 40 миллионов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко оценил игру защитника Бояна Йокича.

«Задали вопрос про Бояна Йокича. Еще одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти сто матчей.

А если серьезно, Йокич наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть еще не один год. Очень мощный, быстрый, надежный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.

У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. Об его уровне показательно говорит матч с «Зенитом», где он играл против Малколма и не позволил футболисту, купленному у «Барселоны» за 40 миллионов, проявить себя.

Мне как тренеру приятно с ним работать еще и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку. Снова вспомню матч с «Зенитом». На тренировках перед игрой мы наигрывали комбинацию, когда линейный игрок, Алиев, должен смещаться в центр и отдавать в штрафную передачу, а Йокич завершал эту атаку. Они исполнили эпизод в игре идеально, жаль, что не забили», — написал Евсеев в инстаграме.