Защитник словенцев Йокич: «Против России мы хорошо играли в прошлых матчах»

Защитник «Уфы» и сборной Словении Боян Йокич прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

«Очень тяжелая группа. Хорваты — фавориты, но нельзя забывать о России. Россия — это очень сильная команда. Там играют футболисты, которых я хорошо знаю и против которых постоянно выхожу за «Уфу». Словакия тоже очень сильная команда, плюс Словения. Эти четыре команды будут бороться за первое место до конца. Для нас жеребьевка все равно хорошая, соперники нас устраивают. Если брать историю, то против России и Словакии мы хорошо играли в прошлых матчах. У нас есть шансы выйти на чемпионат мира. У Словении молодая команда, футболисты играют в хороших клубах. Но многое будет зависеть от количества травм. Мальту и Кипр тоже нельзя недооценивать. Надо играть с ними с большим уважением.

Для Словении самая принципиальная игра будет против Хорватии, так как они наши соседи. Надеюсь, болельщики уже будут на стадионах. Хочется, чтобы люди болели за Словению. Надеюсь, у нас получится порадовать своих болельщиков и поехать на чемпионат мира», – сказал Йокич.