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    Защитник «Уфы» Йокич: «Русский чемпионат очень похож на итальянский»

    Защитник «Уфы» Боян Йокич сопоставил чемпионаты России и Италии.

    «Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как «Ювентус», «Милан», «Интер», несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с «Ювентусом», он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1. Команды хорошо подкованы тактически.

    В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию», – заявил футболист.

    Словенский футболист с 2010 по 2013-й год выступал за «Кьево».
    В «Уфу» Йокич перешел в 2017-м.

    Источник: gorobzor.ru

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1281

      petrucho-spb 25 секунд назад

      Только там шороху навели , не помню в каком году.

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      Рейтинг: +16982

      Боцман59rus 42 минуты назад

      ЗанавеС.))))

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