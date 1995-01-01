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    «Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом

    По сведениям телеграм-канала «Мутко против», как минимум пять игроков «Уфы» заражены коронавирусом. Они не участвуют в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Сразу несколько футболистов «Уфы» не смогли приехать на матч с «Локомотивом» из-за коронавируса.

    По словам источника в клубе, COVID был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды – Ионуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Алексея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева», – написал канал.

    • В самой «Уфе» несколько часов назад информацию о заражениях опровергли.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
    • «Уфа» в РПЛ идет шестой.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: -4

      Kurt Angel 2 часа назад

      ну про Сысуева давно догадывался.
      Вот отсутствие Йокича понятно теперь.
      Технари не хочет днУфа себе. А зря. Спасли бы нас от ничьих с командами из Люксембурга

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      Рейтинг: +128

      Фанат Рубина > Kurt Angel 1 час назад

      слышь ты за кого будешь та? в отличие от арсенала, уфа хорошо ля дебюта в ле выступила могла спокойно в группу выходить пройдя ранджерс просто не повезло.
      вот кого не хочется там видеть в ле так это арсенал после обсера с азерами нахрен они там нужны

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      Рейтинг: -4

      Kurt Angel > Фанат Рубина 58 минут назад

      спокойно в группу - это как?
      На последних секундах ничью в Словении добыла? На последних минутах спаслась от Люксембурга? Это спокойно, да?
      Иди уроки учи, парень. Вопрос о своей компетентности тебе нужно поднимать

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      Рейтинг: +128

      Фанат Рубина > Kurt Angel 8 минут назад

      для 1 участия в европе это нормально.. а арсенал слился как л**

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