«Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом

ну про Сысуева давно догадывался.
Вот отсутствие Йокича понятно теперь.
Технари не хочет днУфа себе. А зря. Спасли бы нас от ничьих с командами из Люксембурга
По сведениям телеграм-канала «Мутко против», как минимум пять игроков «Уфы» заражены коронавирусом. Они не участвуют в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Сразу несколько футболистов «Уфы» не смогли приехать на матч с «Локомотивом» из-за коронавируса.
По словам источника в клубе, COVID был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды – Ионуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Алексея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева», – написал канал.
- В самой «Уфе» несколько часов назад информацию о заражениях опровергли.
- По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
- «Уфа» в РПЛ идет шестой.