«Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом

По сведениям телеграм-канала «Мутко против», как минимум пять игроков «Уфы» заражены коронавирусом. Они не участвуют в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Сразу несколько футболистов «Уфы» не смогли приехать на матч с «Локомотивом» из-за коронавируса.

По словам источника в клубе, COVID был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды – Ионуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Алексея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева», – написал канал.