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    «Уфа»: «По состоянию на позавчера никакого коронавируса в команде нет. Все нормально»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о подозрении на вспышку коронавируса в команде. Она готова к ближайшему матчу.

    «По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде. Все нормально, к «Локомотиву» команда готова. Есть мелкие травмы, но это из-за плотности графика после длительного перерыва в сезоне. А от коронавируса нас бог пока миловал», – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» в 16:30 по Москве должна начать матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
    • «Уфа» в РПЛ идет шестой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Semenycch 6 минут назад

      На когда? На позавчера? Этот председатель с головой дружит? Он понимает что говорит? Проверки на коронавирус в команде необходимо производить минимум один раз в день, ведь эта инфекция передается воздушно-капельным путем, а значит очень быстро. А этот недоумок говорит про позавчера!

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