«Уфа»: «По состоянию на позавчера никакого коронавируса в команде нет. Все нормально»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о подозрении на вспышку коронавируса в команде. Она готова к ближайшему матчу.

«По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде. Все нормально, к «Локомотиву» команда готова. Есть мелкие травмы, но это из-за плотности графика после длительного перерыва в сезоне. А от коронавируса нас бог пока миловал», – сказал Мурзагулов.