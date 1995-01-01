«Уфа»: «По состоянию на позавчера никакого коронавируса в команде нет. Все нормально»

На когда? На позавчера? Этот председатель с головой дружит? Он понимает что говорит? Проверки на коронавирус в команде необходимо производить минимум один раз в день, ведь эта инфекция передается воздушно-капельным путем, а значит очень быстро. А этот недоумок говорит про позавчера!
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о подозрении на вспышку коронавируса в команде. Она готова к ближайшему матчу.
«По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде. Все нормально, к «Локомотиву» команда готова. Есть мелкие травмы, но это из-за плотности графика после длительного перерыва в сезоне. А от коронавируса нас бог пока миловал», – сказал Мурзагулов.
- «Уфа» в 16:30 по Москве должна начать матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
- По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
- «Уфа» в РПЛ идет шестой.