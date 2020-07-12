«Зараженных может быть больше». У трех игроков «Уфы» после матча с «Ростовом» заподозрили коронавирус

Источник в «Уфе» сообщил РБК, что у трех футболистов есть подозрения на коронавирус после матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Вскоре будут известны результаты повторных тестов.
«Перед игрой все тесты игроков, которые были допущены к матчу, показали отрицательные результаты. Однако в субботу по меньшей мере у трех игроков подозревают коронавирус. Допускаем, что зараженных может быть больше», – сказали РБК.
- В «Ростове» в июне случилась вспышка коронавируса.
- «Уфа» в 16:30 по Москве должна начать матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
- По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.
Источник: РБК