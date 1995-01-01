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    «Зараженных может быть больше». У трех игроков «Уфы» после матча с «Ростовом» заподозрили коронавирус

    Источник в «Уфе» сообщил РБК, что у трех футболистов есть подозрения на коронавирус после матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Вскоре будут известны результаты повторных тестов.

    «Перед игрой все тесты игроков, которые были допущены к матчу, показали отрицательные результаты. Однако в субботу по меньшей мере у трех игроков подозревают коронавирус. Допускаем, что зараженных может быть больше», – сказали РБК.

    • В «Ростове» в июне случилась вспышка коронавируса.
    • «Уфа» в 16:30 по Москве должна начать матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +40137

      MaxRnD 23 секунды назад

      Учитывая то, что из Уфы уже с 23 июня стали приходить подобные ковидные новости:

      https://www.championat.com/football/news-4065157-ufa-vystupila-s-zajavleniem-o-vozmozhnom-sluchae-koronavirusa-v-komande.html

      то зачем сюда приплетать Ростов, отсидевший честно положенный срок на карантине ?

      0
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      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 15 минут назад

      Газизов ушел, кто прикроет пятую точку теперь....?

      0
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      Рейтинг: +10565

      Garrincha58 27 минут назад

      а сегодня как же матч

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