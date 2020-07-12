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  • «Зараженных может быть больше». У трех игроков «Уфы» после матча с «Ростовом» заподозрили коронавирус

«Зараженных может быть больше». У трех игроков «Уфы» после матча с «Ростовом» заподозрили коронавирус

12 июля 2020, 13:45
7

Источник в «Уфе» сообщил РБК, что у трех футболистов есть подозрения на коронавирус после матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1). Вскоре будут известны результаты повторных тестов.

«Перед игрой все тесты игроков, которые были допущены к матчу, показали отрицательные результаты. Однако в субботу по меньшей мере у трех игроков подозревают коронавирус. Допускаем, что зараженных может быть больше», – сказали РБК.

  • В «Ростове» в июне случилась вспышка коронавируса.
  • «Уфа» в 16:30 по Москве должна начать матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 535000 человек.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа
Комментарии (7)
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Garrincha58
1594551896
а сегодня как же матч
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LOKOfanatik19
1594552623
Газизов ушел, кто прикроет пятую точку теперь....?
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MaxRnD
1594553541
Учитывая то, что из Уфы уже с 23 июня стали приходить подобные ковидные новости: https://www.championat.com/football/news-4065157-ufa-vystupila-s-zajavleniem-o-vozmozhnom-sluchae-koronavirusa-v-komande.html то зачем сюда приплетать Ростов, отсидевший честно положенный срок на карантине ?
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Kurt Angel
1594560514
а чего удивительного то, в целом? Уфа в 10 игроков когда стоит у ворот, то не соблюдает социальную дистанцию. И заражают друг-друга.
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kazak161
1594562511
Намекают что футболисты Ростова заразили? Крутят что то с этим вирусом не понятное!
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GoLenaStop
1594565269
Надо подарить Уфе и им подобным книжку МОЙДОДЫР, как инструкцию к вступлению во взрослою жизнь...
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zigbert
1594647928
Сначала заподозрят,потом опровергнут.
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