«Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Вильярреала»

Бывший защитник «Вильярреала» Боян Йокич, последним местом работы которого был английский «Ноттингем Форест», стал игроком «Уфы». Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, контракт с 30-летним словенцем рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что Йокич является действующим игроком сборной Словении. В прошлом сезоне защитник на правах аренды провел за «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Минувшим январем игрок разорвал контракт с «Вильярреалом».

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