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    «Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Вильярреала»

    Бывший защитник «Вильярреала» Боян Йокич, последним местом работы которого был английский «Ноттингем Форест», стал игроком «Уфы». Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, контракт с 30-летним словенцем рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Отметим, что Йокич является действующим игроком сборной Словении. В прошлом сезоне защитник на правах аренды провел за «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Минувшим январем игрок разорвал контракт с «Вильярреалом».

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.02.2017 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 февраля 2017, 16:25

      Однозначно усиление. Опыт. Игрок сборной, да и поиграл много где. В жёлтой субмарине ротация серьёзная, так что всё правильно, на банке сидеть не дело, да и Ноттингем не айс по меркам чемпионшипа.

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      Рейтинг: +56

      footbil 21 февраля 2017, 14:23

      В третьем поколении он игрок Вильярреала)))

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