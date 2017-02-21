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  • «Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Вильярреала»

«Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Вильярреала»

21 февраля 2017, 13:50
2

Бывший защитник «Вильярреала» Боян Йокич, последним местом работы которого был английский «Ноттингем Форест», стал игроком «Уфы». Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, контракт с 30-летним словенцем рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что Йокич является действующим игроком сборной Словении. В прошлом сезоне защитник на правах аренды провел за «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Минувшим январем игрок разорвал контракт с «Вильярреалом».

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Уфа Вильярреал Йокич Боян
Комментарии (2)
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footbil
1487676223
В третьем поколении он игрок Вильярреала)))
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alexis02lion
1487683518
Однозначно усиление. Опыт. Игрок сборной, да и поиграл много где. В жёлтой субмарине ротация серьёзная, так что всё правильно, на банке сидеть не дело, да и Ноттингем не айс по меркам чемпионшипа.
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