Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»

Защитник «Уфы» Боян Йокич достиг отметки в 100 матчей за клуб. Словенцу по этому случаю вручили подарок. Фото доступно ниже.
На 100 матчей за «Уфу» у Йокича ушло четыре года.
- Йокич пополнил уфимцев в 2017 году, перейдя из «Вильярреала».
- Футболист вызывается в сборную Словении.
- «Уфа» в РПЛ лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.
Перед началом сегодняшней утренней тренировки словенскому защитнику ФК «Уфа» Бояну Йокичу вручили памятную футболку за 100-й сыгранный матч в составе нашей команды pic.twitter.com/siIgkgPoud— ФК УФА (@UfaFc) March 10, 2021