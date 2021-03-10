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    Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»

    Защитник «Уфы» Боян Йокич достиг отметки в 100 матчей за клуб. Словенцу по этому случаю вручили подарок. Фото доступно ниже.

    На 100 матчей за «Уфу» у Йокича ушло четыре года.

    • Йокич пополнил уфимцев в 2017 году, перейдя из «Вильярреала».
    • Футболист вызывается в сборную Словении.
    • «Уфа» в РПЛ лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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