Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»

Защитник «Уфы» Боян Йокич достиг отметки в 100 матчей за клуб. Словенцу по этому случаю вручили подарок. Фото доступно ниже.

На 100 матчей за «Уфу» у Йокича ушло четыре года.

Йокич пополнил уфимцев в 2017 году, перейдя из «Вильярреала».

Футболист вызывается в сборную Словении.

«Уфа» в РПЛ лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета.