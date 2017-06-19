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    «Уфа» поздравила Йокича со свадьбой

    Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника Бояна Йокича со вступлением в брак.

    «Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет Бояна и его избранницу Наташу с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет вам да любовь!» – говорится в сообщении.

    Напомним, что 31-летний словенец выступает за уфимцев с 2017 года. Он перешел из «Ноттингема». В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 12 матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Уфа»

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    19.06.2017 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:33

      Боян не промах - всего пол-года в Уфе - и свадьба . А может и Наташа !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 июня 2017, 14:19

      Присоединяюсь к поздравлениям!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 19 июня 2017, 11:10

      Совет да любовь!

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