«Уфа» поздравила Йокича со свадьбой

Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника Бояна Йокича со вступлением в брак.

«Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет Бояна и его избранницу Наташу с этим событием! Желаем огромного счастья, благополучия, долголетия, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет вам да любовь!» – говорится в сообщении.

Напомним, что 31-летний словенец выступает за уфимцев с 2017 года. Он перешел из «Ноттингема». В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 12 матчей и сделал одну результативную передачу.