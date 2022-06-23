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  • Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»

Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»

23 июня 2022, 11:20
2

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался о решении УЕФА отстранить все российские команды от участия в международных турнирах до лета 2023 года.

– Что теперь будет с российским футболом после отстранения от международных турниров?

– За один год всe не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось.

Уверен, сам Александер Чеферин (президент УЕФА) не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином.

Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА.

Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Уфа Йокич Боян Чеферин Александер
Комментарии (2)
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Давид59
1655978265
Вернуть наши клубы и сборную могут хоть завтра. И что для этого надо тоже всем известно.
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nemolod
1655978885
У них у всех (западных славян) хорошие отношения с РФ пока их хорошо кормят,а как перестали-после 91 года все дружно легли под Запад и дружно вступили в НАТО! Если бы этот Чефир действительно не хотел отстранять сборную и клубы,то четко и ясно обозначил свой протест,но вместо этого отстранил и продолжает и будет продолжать отстранять наши команды!
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