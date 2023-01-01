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Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался о решении УЕФА отстранить все российские команды от участия в международных турнирах до лета 2023 года.

– Что теперь будет с российским футболом после отстранения от международных турниров?

– За один год всe не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось.

Уверен, сам Александер Чеферин (президент УЕФА) не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином.

Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА.

Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10806

    Алексей З 11 минут назад

    Чеферин , как и многие прикормлен российской властью, но против всей Европы не попрёшь , своя рубаха ближе к телу.
    Год ? Наивный или глупый ? Это похоже в долгую.

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    Рейтинг: +15987

    Cleaner 28 минут назад

    ЧЕФЕРИН - ЭТО И ЕСТЬ ЗАПАД!

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