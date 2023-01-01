Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»

Чеферин , как и многие прикормлен российской властью, но против всей Европы не попрёшь , своя рубаха ближе к телу.
Год ? Наивный или глупый ? Это похоже в долгую.
Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался о решении УЕФА отстранить все российские команды от участия в международных турнирах до лета 2023 года.
– Что теперь будет с российским футболом после отстранения от международных турниров?
– За один год всe не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось.
Уверен, сам Александер Чеферин (президент УЕФА) не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином.
Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА.
Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.