Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался о решении УЕФА отстранить все российские команды от участия в международных турнирах до лета 2023 года.

– Что теперь будет с российским футболом после отстранения от международных турниров?

– За один год всe не сломается, а в более долгую дисквалификацию не хочу верить. Жаль, что так получилось.

Уверен, сам Александер Чеферин (президент УЕФА) не хотел отстранять Россию. В УЕФА есть много людей, которые решают вместе с Чеферином.

Чеферин – это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России – это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА.

Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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