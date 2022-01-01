УЕФА признал неприемлемой заявку России на проведение Евро-2028/32

Российская заявка на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году не будет рассматриваться.

Исполком УЕФА признал ее неприемлемой.

Каждый участник заявочной кампании должен гарантировать, что не будет действовать таким способом, который может привести к дискредитации УЕФА, финальных турниров организации, других кандидатов и европейского футбола.

В УЕФА посчитали, что Россия не соответствует этому требованию.

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