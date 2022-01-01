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УЕФА признал неприемлемой заявку России на проведение Евро-2028/32

Российская заявка на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году не будет рассматриваться.

Исполком УЕФА признал ее неприемлемой.

Каждый участник заявочной кампании должен гарантировать, что не будет действовать таким способом, который может привести к дискредитации УЕФА, финальных турниров организации, других кандидатов и европейского футбола.

В УЕФА посчитали, что Россия не соответствует этому требованию.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии12
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    Рейтинг: +14149

    Barmaleushka 10 секунд назад

    Скоро сами будут предлагать провести , лишь бы газу продали им( хотя бы за рубли).

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    Рейтинг: +591

    Конопляных дел мастер 14 минут назад

    В Еврорейхе Россия лишняя. Чисто политика.

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    Рейтинг: +25

    Miru mir 18 минут назад

    В очередной раз напнули...И будет это всегда пока бункерный не кончится.

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    Рейтинг: +756

    O-kolesov 25 минут назад

    "Футбол специально был придуман, чтобы Россию унижать" / автора не помню/

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    Рейтинг: +856

    сутулая собака и лисы 58 минут назад

    но сейчас действительно неприемлимо.
    что нужно для проведения крупных соревнований:

    а) финансовые гарантии, а их у нас пока нет, нас душат санкциями.
    б) что бы в страну организатора не летали ветолёты и не бомбили нефтехранилища.

    действительно не время подавать заявки.

    2
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    Рейтинг: +7287

    R_a_i_n 59 минут назад

    РФС признает УЕФА не приемлемой организацией. Лицимерные гейропейцы.

    2
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    Рейтинг: +78

    RussiaChampion 1 час назад

    гамосеки епаные

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    Рейтинг: +10144

    Alekxei Z. > RussiaChampion 59 минут назад

    Вас , не гомосеков , с колен подняли и опять опустили ?

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    Рейтинг: +5965

    порт 1 час назад

    гомики

    4
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    Рейтинг: +398

    mikatv > порт 1 час назад

    Ну гомики-не гомики, но Российский футбол драли всегда.

    2
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    Рейтинг: +14149

    Barmaleushka > mikatv 1 минуту назад

    В каком смысле ?

    0
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    Рейтинг: +3408

    minaev23 1 час назад

    Деньги целей будут.

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