УЕФА признал неприемлемой заявку России на проведение Евро-2028/32

Скоро сами будут предлагать провести , лишь бы газу продали им( хотя бы за рубли).
Российская заявка на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году не будет рассматриваться.
Исполком УЕФА признал ее неприемлемой.
Каждый участник заявочной кампании должен гарантировать, что не будет действовать таким способом, который может привести к дискредитации УЕФА, финальных турниров организации, других кандидатов и европейского футбола.
В УЕФА посчитали, что Россия не соответствует этому требованию.
Вспомните все российские клубы за всю историю