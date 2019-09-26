Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанатов «Спартака» заперли на ключ в игре Кубка. ФИФА такое запрещает


    1
    Голосов: 1
    26.09.2019 21:35
    Ситуацию в Набережных Челнах рассмотрят в КДК.

    «Спартак» с трудом обыграл КАМАЗ в Набережных Челнах со 2:1 и вышел в 1/8 финала. О возможной отставке Кононова, очередных ошибках обороны, дубле Понсе, который забивает за «Спартак» только в кубковых турнирах, – забыли сразу после матча. Разговоров гораздо больше о фанатах, которые оказались пострадавшими.

    Изначально после жеребьевки 1/16 финала Кубка России было неясно, где пройдет игра. Полиция была против того, чтобы матч состоялся в Набережных Челнах из-за отсутствия опыта проведения игр такого уровня и сомнений в обеспечении безопасности. Предлагались варианты для переноса в Казань или Москву.

    Мэр города и президент КАМАЗа Наиль Магдеев выступал за проведение игры в Челнах. В середине сентября, наконец, удалось договориться об игре на домашнем стадионе КАМАЗа. «Проблем не было, было взаимодействие по устранению неполадок», – сообщил генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов. Подтвердил и мэр: «Решение окончательное».

    По итогам матча у МВД по Республике Татарстан было всего две претензии – один из болельщиков пытался пройти на матч пьяным, другой – зажечь файер. Пресс-служба МВД отметила, что фанаты «Спартака» поблагодарили организаторов матча за теплый прием.

    После того, как все болельщики «Спартака» зашли на гостевой сектор, стюарды закрыли двери на ключ. Вот так это выглядело:

    «Все заграждения были согласованы с клубом и соответствовали законодательству. Все было согласовано с КАМАЗом», – сообщили в МВД Набережных Челнов.

    Клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что выход с трибуны фанатами не был ограничен. По поводу закрытия двери на ключ пояснение следующее: «Контролер-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее».

    К заявлению прилагались записи с камер наблюдения.

    Мнение директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова: «Мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников «Спартака», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали».

    Ситуация будет рассмотрена на КДК РФС.

    В рекомендациях и требованиях ФИФА о футбольных стадионах на 50-й странице есть пункт о безопасности болельщиков на стадионе. Цитата оттуда: «Выходы ни при каких обстоятельствах не должны закрываться на ключ, пока зрители находятся на стадионе».

    Спросили о ситуации и представителей УЕФА, но те отказались комментировать: «Это дело Российского футбольного союза».

    «Спартак» по этой ситуации официальных заявлений не делал. Но клуб поблагодарил фанатов за поддержку, несмотря на вывешенный во время игры оскорбительный баннер в адрес тренера Олега Кононова.

    Интересно, что в 1/8 финала «Спартак» встретится с «Ростовом» – в начале сезона после матча между ними уже был скандал, где также пострадали спартаковские фанаты. Хозяина пары определит жребий. Пока что 50% на то, что и второй кубковый выезд у болельщиков может сложиться непросто.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальная группа «Спартака» в «ВК»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 31 октября 2019, 05:58

      Фанатам нуно давать лопаты.))) И то без древка.Россия не окраина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 31 октября 2019, 05:52

      Валера!!! Я верю в команду! Трамвай Бердыева Баварию расчипендил. Не посрами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 29 сентября 2019, 14:15

      Что сделаешь, ежели свиньи, они везде нагадят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 27 сентября 2019, 06:58

      Забыли блинами с лопаты накормить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 сентября 2019, 21:40

      Эхх жаль ФИФА забила куй на это, они единственные кто мог проучить мусоров, а так им все с рук сойдет...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > InterMilLano1908 26 сентября 2019, 21:42

      А самое обидное что,если бы что нибудь случилось то вся вина была бы как раз на кондукторе июо сказали что он фанат ЦСКА и специально закрыл двери на замок или какую нибудь байку бы придумали

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5476

      Дядя Серёжа > InterMilLano1908 27 сентября 2019, 04:27

      Скорее он фанат Динамо. Вертухай.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > InterMilLano1908 31 октября 2019, 05:53

      При чём тут Динамо? Проспись...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Дядя Серёжа 31 октября 2019, 05:54

      Дед Серый, всё понятно.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11