Фанатов «Спартака» заперли на ключ в игре Кубка. ФИФА такое запрещает

Ситуацию в Набережных Челнах рассмотрят в КДК.

«Спартак» с трудом обыграл КАМАЗ в Набережных Челнах со 2:1 и вышел в 1/8 финала. О возможной отставке Кононова, очередных ошибках обороны, дубле Понсе, который забивает за «Спартак» только в кубковых турнирах, – забыли сразу после матча. Разговоров гораздо больше о фанатах, которые оказались пострадавшими.

Изначально после жеребьевки 1/16 финала Кубка России было неясно, где пройдет игра. Полиция была против того, чтобы матч состоялся в Набережных Челнах из-за отсутствия опыта проведения игр такого уровня и сомнений в обеспечении безопасности. Предлагались варианты для переноса в Казань или Москву.

Мэр города и президент КАМАЗа Наиль Магдеев выступал за проведение игры в Челнах. В середине сентября, наконец, удалось договориться об игре на домашнем стадионе КАМАЗа. «Проблем не было, было взаимодействие по устранению неполадок», – сообщил генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов. Подтвердил и мэр: «Решение окончательное».

По итогам матча у МВД по Республике Татарстан было всего две претензии – один из болельщиков пытался пройти на матч пьяным, другой – зажечь файер. Пресс-служба МВД отметила, что фанаты «Спартака» поблагодарили организаторов матча за теплый прием.

После того, как все болельщики «Спартака» зашли на гостевой сектор, стюарды закрыли двери на ключ. Вот так это выглядело:

twit text — Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019

«Все заграждения были согласованы с клубом и соответствовали законодательству. Все было согласовано с КАМАЗом», – сообщили в МВД Набережных Челнов.

Клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что выход с трибуны фанатами не был ограничен. По поводу закрытия двери на ключ пояснение следующее: «Контролер-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее».

К заявлению прилагались записи с камер наблюдения.

Мнение директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова: «Мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников «Спартака», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали».

Ситуация будет рассмотрена на КДК РФС.

В рекомендациях и требованиях ФИФА о футбольных стадионах на 50-й странице есть пункт о безопасности болельщиков на стадионе. Цитата оттуда: «Выходы ни при каких обстоятельствах не должны закрываться на ключ, пока зрители находятся на стадионе».

Спросили о ситуации и представителей УЕФА, но те отказались комментировать: «Это дело Российского футбольного союза».

«Спартак» по этой ситуации официальных заявлений не делал. Но клуб поблагодарил фанатов за поддержку, несмотря на вывешенный во время игры оскорбительный баннер в адрес тренера Олега Кононова.

Интересно, что в 1/8 финала «Спартак» встретится с «Ростовом» – в начале сезона после матча между ними уже был скандал, где также пострадали спартаковские фанаты. Хозяина пары определит жребий. Пока что 50% на то, что и второй кубковый выезд у болельщиков может сложиться непросто.