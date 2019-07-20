После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

РПЛ говорит, что полиция искала правонарушителей.

В Ростове произошел бомбовый матч между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). Но дальше, после игры, российский футбол вернулся в девяностые. После матча стюарды надолго задержали в подтрибунном помещении всю гостевую трибуну. Со стадиона не успели выйти даже те, кто ушел с сектора за некоторое время до конца матча, чтобы успеть на самолет.

В подтрибунке – дикая толпа, духота, сотни разозленных болельщиков «Спартака». Разумеется, ситуация обострилась: фанаты начали пререкаться со стюардами, некоторые – толкаться и получать толчки в ответ.

Все это спровоцировало появление ОМОНа. В твиттере, к примеру, появились такое видео.

twit text — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Сотрудники Росгвардии толкали болельщиков на пол и месил их дубинками. Автор ролика, известный болельщик «Спартака» Угодник (Николай Сурин), в разговоре со Sports.ru рассказал об этой ситуации так:

«Начинаются пререкания, стюардов толкают, они в ответ толкают. Силу никто не применяет – сейчас все в камерах, все боятся лишний раз рукой махнуть, потому что в таких местах все пишется, могут быть последствия. Так что жести не было

Я кого-то встретил – стоим, общаемся. До выхода метров 15. Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я падаю в стену. Думаю: «Странная фигня, как такое может происходить?» Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить. Просто по беспределу. А люди стоят с детьми.

Чтобы понять: это как если бы в час пик с утра в вагон метро влетели 40 ОМОНовцев. И ты ничего не можешь сделать. Эффект толпы – люди падают, валятся друг на друга. А ОМОН – наотмашь с дубинками. Если кто-то падает, ОМОНовец подбегает и электрошокером еще бьет. Это есть на видео.

Все длилось секунд 30-40. После этого я отряхнулся, пришел в себя и начал снимать. То, что есть на видео, – это уже спустя 40 секунд. До этого был полный беспредел».

После этого болельщиков начали выпускать со стадиона. Для этого ОМОН и стюарды создали узкий тоннель, по которому болельщики могли выйти из подтрибунки.

«Бомбардир» связался с болельщиком «Спартака» Алексеем, который приехал на матч в Ростов. Судя по фотографиям в его инстаграме, он находился на некотором расстоянии от основных событий.

text text text Публикация от text (@krasnobelyi7807) 20 Июл 2019 в 2:10 PDT

– В толпе не было информации о том, как стюарды объясняют то, что так долго держат вас?

– Рядом с нами стюардов не было. Ну или мы их не замечали. Они на выходе были.

– Вы засняли вход ОМОНа. Было ли в поведении болельщиков «Спартака» что-то, что могло спровоцировать это?

– Нет. Они забежали, построились, явно кого-то искали в толпе, развернулись и ушли. Все вели себя спокойно – я говорю про болельщиков.

– Первую партию болельщиков выпустили через узкий тоннель. Как выходили вы?

– Также. Выход был через один маленький проход.

– Много времени вам потребовалось, чтобы выйти со стадиона?

– Мы вышли со стадиона в начале первого. Причем с сектора вышли сразу, а вот в подтрибунке нас держали.

Другой болельщик «Спартака», Павел Щербаков, прокомментировал эту ситуацию так:

«Я стоял немного дальше, они забежали сбоку, но получилось что у части болел они оказались за спиной и начали лупить всех подряд, доставалось даже тем, кого уже положили. Затем они оттесняли толпу и создали давку. Им было абсолютно плевать, что среди нас девушки и дети.

Нас не выпускали из подтрибуного помещения, сделав узкий коридор на выход, образовалась толпа, и люди просто возмущались почему не выпускают. Никаких провокаций со стороны болел не было. Мы просто хотели выйти и поехать домой, ведь у кого то были рейсы обратно в Москву».

По словам Павла, никого так и не задержали: ОМОН просто смотрел, как болельщики уходят со стадиона.

twit text — SM (@PavelShchebakov) July 20, 2019

РПЛ говорит, что все было корректно и лояльно, «Спартак» возмущен

Премьер-лига уже выступила с официальным заявлением по поводу этого инцидента.

«По материалам предварительной проверки, проведeнной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет (https://twitter.com/UgodnikOnTour/status/1152630945767460864).

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил. Следите за новостями на сайте Премьер-Лиги».

«Спартак» же оценил ситуацию так: «Футбольный клуб «Спартак-Москва» ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов-Арены» после матча 2-го тура с ФК «Ростов».

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.».

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