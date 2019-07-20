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    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки


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    Голосов: 3
    Сегодня, 12:25
    РПЛ говорит, что полиция искала правонарушителей.

    В Ростове произошел бомбовый матч между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). Но дальше, после игры, российский футбол вернулся в девяностые. После матча стюарды надолго задержали в подтрибунном помещении всю гостевую трибуну. Со стадиона не успели выйти даже те, кто ушел с сектора за некоторое время до конца матча, чтобы успеть на самолет.

    В подтрибунке – дикая толпа, духота, сотни разозленных болельщиков «Спартака». Разумеется, ситуация обострилась: фанаты начали пререкаться со стюардами, некоторые – толкаться и получать толчки в ответ.

    Все это спровоцировало появление ОМОНа. В твиттере, к примеру, появились такое видео.

    Сотрудники Росгвардии толкали болельщиков на пол и месил их дубинками. Автор ролика, известный болельщик «Спартака» Угодник (Николай Сурин), в разговоре со Sports.ru рассказал об этой ситуации так:

    «Начинаются пререкания, стюардов толкают, они в ответ толкают. Силу никто не применяет – сейчас все в камерах, все боятся лишний раз рукой махнуть, потому что в таких местах все пишется, могут быть последствия. Так что жести не было

    Я кого-то встретил – стоим, общаемся. До выхода метров 15. Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я падаю в стену. Думаю: «Странная фигня, как такое может происходить?» Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить. Просто по беспределу. А люди стоят с детьми.

    Чтобы понять: это как если бы в час пик с утра в вагон метро влетели 40 ОМОНовцев. И ты ничего не можешь сделать. Эффект толпы – люди падают, валятся друг на друга. А ОМОН – наотмашь с дубинками. Если кто-то падает, ОМОНовец подбегает и электрошокером еще бьет. Это есть на видео.

    Все длилось секунд 30-40. После этого я отряхнулся, пришел в себя и начал снимать. То, что есть на видео, – это уже спустя 40 секунд. До этого был полный беспредел».

    После этого болельщиков начали выпускать со стадиона. Для этого ОМОН и стюарды создали узкий тоннель, по которому болельщики могли выйти из подтрибунки.

    «Бомбардир» связался с болельщиком «Спартака» Алексеем, который приехал на матч в Ростов. Судя по фотографиям в его инстаграме, он находился на некотором расстоянии от основных событий.

    text

    Публикация от text (@krasnobelyi7807)

    – В толпе не было информации о том, как стюарды объясняют то, что так долго держат вас?

    – Рядом с нами стюардов не было. Ну или мы их не замечали. Они на выходе были.

    – Вы засняли вход ОМОНа. Было ли в поведении болельщиков «Спартака» что-то, что могло спровоцировать это?

    – Нет. Они забежали, построились, явно кого-то искали в толпе, развернулись и ушли. Все вели себя спокойно – я говорю про болельщиков.

    – Первую партию болельщиков выпустили через узкий тоннель. Как выходили вы?

    – Также. Выход был через один маленький проход.

    – Много времени вам потребовалось, чтобы выйти со стадиона?

    – Мы вышли со стадиона в начале первого. Причем с сектора вышли сразу, а вот в подтрибунке нас держали.

    Другой болельщик «Спартака», Павел Щербаков, прокомментировал эту ситуацию так:

    «Я стоял немного дальше, они забежали сбоку, но получилось что у части болел они оказались за спиной и начали лупить всех подряд, доставалось даже тем, кого уже положили. Затем они оттесняли толпу и создали давку. Им было абсолютно плевать, что среди нас девушки и дети.

    Нас не выпускали из подтрибуного помещения, сделав узкий коридор на выход, образовалась толпа, и люди просто возмущались почему не выпускают. Никаких провокаций со стороны болел не было. Мы просто хотели выйти и поехать домой, ведь у кого то были рейсы обратно в Москву».

    По словам Павла, никого так и не задержали: ОМОН просто смотрел, как болельщики уходят со стадиона.

    РПЛ говорит, что все было корректно и лояльно, «Спартак» возмущен

    Премьер-лига уже выступила с официальным заявлением по поводу этого инцидента.

    «По материалам предварительной проверки, проведeнной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет (https://twitter.com/UgodnikOnTour/status/1152630945767460864).

    Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов.

    После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

    По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

    Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил. Следите за новостями на сайте Премьер-Лиги».

    «Спартак» же оценил ситуацию так: «Футбольный клуб «Спартак-Москва» ознакомился с имеющимися на текущий момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов-Арены» после матча 2-го тура с ФК «Ростов».

    Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм болельщика Алексея
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6923

      KLIM777 9 минут назад

      Ага, да да просто так ОМОН напал)))

      балобол.

      0
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      Рейтинг: +1665

      Masteralex 10 минут назад

      а вот и появилось видео, с чего это всё началось:

      https://twitter.com/leon61rostov/status/1152849492355551234

      как и предполагалось, от ОМОНа огребли не просто так, а за беспредел, а Угодник - тупая мразь выхватившая кусок видео, который вообще не показателен

      вот вам фанаты, "которые просто стояли и вдруг на них налетел ОМОН"

      0
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      Рейтинг: +1105

      exreporter 33 минуты назад

      какая форма. робокопы прямо ) сверхлюди ) чисто психологически в таком наряде самооценка растет мощно ) а так сложно судить, кто там прав, кто виноват, не чуя всех деталей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6472

      ufos73 58 минут назад

      Беспредел! Если бы такое с бомжами было, Дюков бы уже в штаны ссался...

      1
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      Рейтинг: +634

      Пестрый 1 час назад

      Ментовской беспредел в чистом виде!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1665

      Masteralex 1 час назад

      я наверное слепой, посмотрел все 3 видео и ни на одном не увидел того о чём пишут фанаты, что "залетели со спины и начали бить всех без разбора и валить всех и женщин и детей", зато вижу толпу быдла, которая на первом видео сцепилась со стюартами и их от стюартов откидывал ОМОН, а на последнем видео эта толпа оскорбляет ОМОН, что кстати тоже нарушение закона

      и в общем, всё как обычно, похоже на свиноматку головного мозга, которая позволяет видеть видеть только то, что хочет фанат, особенно эта свиноматка головного мозга проявляется при просмотре игры, когда явные нарушения игроков Спартака, это "без фола", а там где пеналем в ворота соперника и не пахнет это 100% пеналь. Я думаю многие сейчас узнают эту болезнь у знакомых болел Спартака

      2
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      Рейтинг: +3934

      Спартач80 > Masteralex 13 минут назад

      Ч.ле.н.о.с.о.с конявый,а ты думаешь люди ожидали атаки и снимали что происходид за спинами у них?

      0
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      Рейтинг: +6923

      KLIM777 > Спартач80 7 минут назад

      Валера, замес спровоцировали именно ваши болелы, поэтому получили по заслугам. Уже в последствии пошли отмазы и вырезки тех моментов которые нужны))

      0
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      Рейтинг: +3934

      Спартач80 > KLIM777 6 минут назад

      Алёша,ты там был и всё видел и знаешь?

      0
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      Рейтинг: +1665

      Masteralex > Спартач80 3 минуты назад

      https://twitter.com/leon61rostov/status/1152849492355551234
      после этого видео тоже будешь хрюкать тут про невинных фанатов?

      думаю, да, потому что свиноматка головного мозга неизлечима

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      Рейтинг: +6923

      KLIM777 > Спартач80 3 минуты назад

      я видел видео начала. Этого достаточно.

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      Рейтинг: +253

      sergeyshubin 1 час назад

      Где спартак там и побоища и беспредел... А они виноватых ищут, Кононов и тот стал искать, наверное это инфекция какая-то и их всех надо лечить?!

      4
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      Рейтинг: +195

      KROFF 1 час назад

      Власть при каждом удобном случае стараться нам напоминать, то мы ничтожные животные, которых можно лупить палками. Никогда не любил фанов Спартака, но справедливости ради надо отметить, что ведут себя они в последнее время весьма достойно. А мусарам только дай повод для провокации, им же потренироваться надо. Им ведь ещё долго этот режим защищать.

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      Рейтинг: +4220

      ilichkadr > KROFF 1 час назад

      Власть при каждом удобном случае старается нам напоминать, что надо вести себя достойно и тогда не будешь огребать по бестолковке. Болельщик приходит на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не сидеть в каске, противогазе и оглядываться по сторонам кабы чего-нибудь не прилетело. Я сторонник жестких мер к беспредельщикам!!

      1
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      Рейтинг: +349

      Mr Green 1 час назад

      Самое удивительное, что это происходит всегда либо с мясом, либо с конями. И да, толкать стюартов, это видно в норме вещей, ну так, без жести.

      3
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      Рейтинг: +9827

      sssrspartak > Mr Green 1 час назад

      разуй глаза то!молотят беззащитных людей дубинками,а ты такую херню несешь!

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      Рейтинг: +2636

      Yurok161 > sssrspartak 35 минут назад

      беззащитный люди,под сотню весом...еще не известно что было перед тем,как их "беззащитных",дубинками начали бить.сколько поросячего визга было,когда на олимпе их били дубинками,за то,что им как стаду не дали пройти через турникет...

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      Рейтинг: +349

      Mr Green > sssrspartak 18 минут назад

      да не люди это, а животные, которые за минуту до этого на стюартов брызгали слюной и руками махали, между прочим, этого видео нет, а в интернете есть. так что нечего пи**ть по поводу того, что просто так зашли и начали месить. вести себя надо не как обезьяны, тогда и такого происходить не будет. а то, что кидались на стюартов, а при виде омона зассали, то это вообще позор.

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