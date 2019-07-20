После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

Собрали аргументы за и против.

Реакция болельщиков на матч «Спартака» с «Сочи» абсолютно уникальна. Мы давно не видели такой массовой критики в адрес победившей команды: «Спартак» разносили абсолютно за все.

Сегодня на табло лишь ничья, но и это не так плохо − два последних матча с «Ростовом» «Спартак» проиграл, и команда Карпина − один из самых неудобных соперников. Но стал ли сам «Спартак» хоть чуточку лучше за эту неделю?

Да, стало лучше, и «Спартак» играл достойно

1. Феноменальный матч Бакаева. Мы без шуток: среди всех новичков «Спартака» за последнее время Зелимхан выглядит самым свежим и креативным. Даже несмотря на то, что формально он не перешел, а всего лишь вернулся из аренды.

Главная особенность игры Бакаева − он не боится идти в обводку. В России это действительно редкость: наверное, с момента завершения карьеры Андрея Аршавина в сборной России не было футболиста, который так же активно обыгрывал соперников один в один. Бакаев − безусловный плюс Кононова, который угадал с ролью Зелимхана на поле.

2. Кононов не боится подключать к атаке защитников. Получается иногда эффективно: Самуэль Жиго попал в штангу, создав чуть ли не самый опасный момент из незабитых за всю игру.

Конечно, в идеальной ситуации подобные моменты должны создавать нападающие. Но переучивать взрослых футболистов − утопия, а мы ставим Кононову плюс за то, что он ищет новые варианты обострения игры.

3. Удачная ротация состава. Кононов оставил прошлую схему, но поменял исполнителей. Особенно досталось центру поля: там вместо Ломовицкого и Ананидзе появились Гулиев и Понсе.

Гулиев явно попал в игру лучше, чем Жано. Движение мяча в центре тоже было совсем другое, «Спартак» выглядел более динамичным и креативным.

Нет, все так же плохо, а «Спартак» опять отскочил

1. Оборона ужасна. «Ростов» раз за разом выводил своих форвардов на ударные позиции. Непонятно, как вообще «Ростов» умудрился забить только два, и с таким большим трудом.

Оба гола «Ростова» − индивидуальные ошибки обороны. А потрясающее везение «Спартака», которое было сегодня и неделю назад, не будет длиться вечно.

2. Голы только со стандартов. Три гола «Спартака» − три стандарта. Для «Спартака» это, в общем-то, обычная болезнь, но позитива в ней мало.

Сегодня это был достаточно неоднозначный пенальти и розыгрыш углового (с которыми у «Ростова» традиционно проблемы). А из 14 ударов за матч только три были в створ.

3. Странные замены. Да, мы понимаем, что Понсе еще не готов проводить все 90 минут на высшем уровне. Что у него не идеальное понимание игры, усталость, незнание языка партнеров и прочие проблемы новичков.

Но выпускать Мелкадзе за полчаса до конца − это не выход. У Георгия совсем не складываются матчи за первую команду «Спартака», и его выход ожидаемо ни к чему не привел. Заменами Кононов выключил атаку «Спартака» до конца матча.