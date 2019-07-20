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    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?


    4.3
    Голосов: 4
    20.07.2019 23:12
    Собрали аргументы за и против.

    Реакция болельщиков на матч «Спартака» с «Сочи» абсолютно уникальна. Мы давно не видели такой массовой критики в адрес победившей команды: «Спартак» разносили абсолютно за все.

    Сегодня на табло лишь ничья, но и это не так плохо − два последних матча с «Ростовом» «Спартак» проиграл, и команда Карпина − один из самых неудобных соперников. Но стал ли сам «Спартак» хоть чуточку лучше за эту неделю?

    Да, стало лучше, и «Спартак» играл достойно

    1. Феноменальный матч Бакаева. Мы без шуток: среди всех новичков «Спартака» за последнее время Зелимхан выглядит самым свежим и креативным. Даже несмотря на то, что формально он не перешел, а всего лишь вернулся из аренды.

    Главная особенность игры Бакаева − он не боится идти в обводку. В России это действительно редкость: наверное, с момента завершения карьеры Андрея Аршавина в сборной России не было футболиста, который так же активно обыгрывал соперников один в один. Бакаев − безусловный плюс Кононова, который угадал с ролью Зелимхана на поле.

    2. Кононов не боится подключать к атаке защитников. Получается иногда эффективно: Самуэль Жиго попал в штангу, создав чуть ли не самый опасный момент из незабитых за всю игру.

    Конечно, в идеальной ситуации подобные моменты должны создавать нападающие. Но переучивать взрослых футболистов − утопия, а мы ставим Кононову плюс за то, что он ищет новые варианты обострения игры.

    3. Удачная ротация состава. Кононов оставил прошлую схему, но поменял исполнителей. Особенно досталось центру поля: там вместо Ломовицкого и Ананидзе появились Гулиев и Понсе.

    Гулиев явно попал в игру лучше, чем Жано. Движение мяча в центре тоже было совсем другое, «Спартак» выглядел более динамичным и креативным.

    Нет, все так же плохо, а «Спартак» опять отскочил

    1. Оборона ужасна. «Ростов» раз за разом выводил своих форвардов на ударные позиции. Непонятно, как вообще «Ростов» умудрился забить только два, и с таким большим трудом.

    Оба гола «Ростова» − индивидуальные ошибки обороны. А потрясающее везение «Спартака», которое было сегодня и неделю назад, не будет длиться вечно.

    2. Голы только со стандартов. Три гола «Спартака» − три стандарта. Для «Спартака» это, в общем-то, обычная болезнь, но позитива в ней мало.

    Сегодня это был достаточно неоднозначный пенальти и розыгрыш углового (с которыми у «Ростова» традиционно проблемы). А из 14 ударов за матч только три были в створ.

    3. Странные замены. Да, мы понимаем, что Понсе еще не готов проводить все 90 минут на высшем уровне. Что у него не идеальное понимание игры, усталость, незнание языка партнеров и прочие проблемы новичков.

    Но выпускать Мелкадзе за полчаса до конца − это не выход. У Георгия совсем не складываются матчи за первую команду «Спартака», и его выход ожидаемо ни к чему не привел. Заменами Кононов выключил атаку «Спартака» до конца матча.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: -68

      Вальдемар IV 6 минут назад

      так критиковали что минимум очко отобрали у сочи сегодня три у ростова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6769

      Skull_Boy 49 минут назад

      Как был дерьмом так и остался, а с приходом картофельного вообще похороны и такая же хрень начинается и в ЦСКА, короче говоря картошки-тренеры не рулят

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2850

      polt 1 час назад

      Похоже судьи тащат Спартак, опять спорный пенальти. Где ВАР, мать вашу?

      1
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      Рейтинг: +2421

      RotBerg > polt 1 час назад

      Скоро будет. Вот мясные усиленно набирают гандикап.

      2
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      Рейтинг: +318

      Mr Green > polt 57 минут назад

      да был он там скорее всего, но до этого то в подобном эпизоде не поставил. ит во втором тайме тоже самое.

      1
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      Рейтинг: +2499

      mopecekca > polt 13 минут назад

      спорный на твое ****** усмотриение, ******?

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