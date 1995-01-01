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    «Ростов» стал дерзким. Карпин мочит всех подряд, а клуб ссорится с лигой


    2.9
    Голосов: 8
    Сегодня, 13:45
    Считают плохим судейство, раскладку по матчам и всех вокруг.

    Сразу ловите важное пояснение. Этот материал мы готовили не для бездумной критики «Ростова». Клуб делает много хороших вещей: там развивают социальные сети, бодрят молодых игроков и готовят классное шоу во время матчей (вспомните Бекао и ГТА). Даже Ионов именно в «Ростове» дорос до сборной и колотит голы в стиле Роббена.

    Проблема в том, что скандалов от «Ростова» и вокруг «Ростова» стало слишком много. Пусть претензии клуба во многом и правильные, такого негатива больше нет ни у одной команды. Не всегда это серьезно и глобально, но на впечатление от образа «Ростова» все равно влияет.

    «Ростов» играет в 21:30. Об этом говорят везде

    «Ростов» начал новый сезон с уверенной победы над «Оренбургом». Только после игры все говорили не о классной игре Ионова или красивых моментах. В словах Карпина читалась отсылка к календарю. «Ростову» не понравилось, что его игру поставили на 21:30. Даже с учетом продуманной логистики не все фанаты пойдут на игры в это время.

    На игру «Ростова» и «Оренбурга» пришли 14584 болельщика. Клуб просил о переносе игры, потому что рассчитывал на другое количество зрителей. «Если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время – это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов», – рассказал Карпин.

    В календаре РПЛ уже указано время проведения матчей следующих туров (до девятого). Уже в субботу «Ростов» дома сыграет со «Спартаком» в 21:30. Дальше матчей в это время с участием «Ростова» не будет, но клуб подогревает ситуацию. РПЛ в твиттере интересовалась у фанатов, сколько голов забьет форвард «Ростова» Шомуродов. Конечно, «Ростов» ответил.

    «Ростову» давно не нравятся судьи. По их ошибкам делают видео

    Мы опять скажем о матче с «Оренбургом», но из прошлого сезона. В апреле «Оренбург» разгромил «Ростов» со счетом 3:0. Карпин такой результат прокомментировал просто: «Ничего не случилось. Три пропустили. Один сами себе забили, даже не «Оренбург» забил. Второй – ошибка вратаря. Третий уже был без разницы, потому что надо было отыгрываться». Внешне все нормально.

    Самое интересное произошло через пару дней. «Ростов» выкатил видео, где представлены спорные моменты из игры с «Оренбургом». В мае к нему добавилась еще одна публикация – с нарезками из нескольких матчей. Тогда у команды была серия с тремя набранными очками в пяти матчах. Одной из причин отсутствия побед в «Ростове» посчитали судейство.

    Деньги и стадион

    С Бердыевым «Ростов» играл в Лиге чемпионов и занимал второе место в чемпионате. В мае Бердыев и его помощники потребовали от «Ростова» около сотни миллионов рублей премиальных. РФС встал на сторону Бердыева – теперь «Ростов» обязан ему доплатить. Клуб проиграл дело в Палате разрешения споров. Это не первый вопрос по деньгам: до этого уже был скандал с защитником Мевлей и выплатам по нему от «Ростова» к «Зениту».

    Отдельная тема – стадион. В сентябре на «Ростов Арене» запланирован концерт группы «Ленинград». Еще в июне «Ростов» просил перенести мероприятие, потому что агрономам может не хватить времени для восстановления поля.Важно, что в 2018-м такой же скандал происходил из-за концерта Басты. Тогда все решило только вмешательство областных руководителей: концерт состоялся, «Ростов» тренировался и играл.

    К другим клубам у «Ростова» тоже бывают претензии. Например, «Ростов» жаловался на вышедшую в ФНЛ «Чайку» из-за мема, а местные болельщики спорили из-за возможного прихода фанатов «Чайки» на фан-сектор «Ростова».

    «Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС

    Карпин дерзит. Это смело, но надоедает

    В последние годы Валерий Карпин окончательно раскрылся в образе дерзкого тренера, который всегда говорит жесткую правду. Так пошло еще с работы экспертом на «Матч ТВ», а потом перенеслось в «Ростов». Теперь Карпин без проблем отвечает, что на предсезонных турнирах от «Матча» ему не важен результат, а регламент молодежного первенства – что-то странное.

    Мы собрали для вас самые огненные цитаты из последних месяцев работы Карпина (майские тоже включены):

    О том, что игроки первой команды теперь не могут играть за молодежку. «Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто-то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду?».

    Об отношении к возможному трансферу Глушакова. «Никак. Говорят и говорят. О чем-то надо же говорить. Почему я вам должен отвечать?».

    Об отложенных заменах на середину второго тайма. «На какую середину? Шомуродов вышел на пятьдесят какой-то минуте. Калачев минут за двадцать пять. Калачев что – готов играть больше? Скамейку нашу видели? Кого там выпускать?».

    Так стартовал сезон сезон в РПЛ:

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

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    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Ростов»
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 8
    Комментарии5
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      Рейтинг: +41

      Edouard Farber 32 минуты назад

      LERDAV. УВАЖАЕМЫЙ БОМБАРДИР, РЕДАКЩИЯ !!! почему в Вашей статистике бомбардиров Кардозу "Динамо" на 11мместе когда его ГОЛ в ПЕРВОМ МАТЧЕ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА. Его место должно БЫТЬ 3.

      0
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      Рейтинг: +22104

      zra78 34 минуты назад

      Карпин мочит всех подряд,это как?Куда то макает их при встрече или реально мочит(убивает) тогда почему ещё на воле не понятно!

      2
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      Рейтинг: +351

      ФК_Полоцк 35 минут назад

      Валера хорош!

      0
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      Рейтинг: +209

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Аффтору заметки 22 года. Опытный , с образованием , известный тренер-футболист-администратор-психолог да и вообще классный парень. Кому ещё ,как не ему, людей жизни учить ?!

      2
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      Рейтинг: +901

      den161 2 часа назад

      Карпин стал взрослее и адекватнее. Ничего дерзкого в последних абзацах нет! Полностью согласен с Георгичем! Так держать!

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