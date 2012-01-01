Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись

Все случилось из-за трех защитников.

Речь идет об игре «Чайка» – «Черноморец» (3:1) в зоне «Юг» этого сезона. Сегодня по ней наказали отлучкой от футбола пять человек: гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко (1 год), тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова (1 год), игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева (всех – на 3 года).

Решение принял КДК РФС. Тут важно, что матч не называют договорным, потому что в сговоре участвовали только три игрока.

Ловите максимально понятный пересказ всей истории.

• «Чайка» и «Урожай» боролись за выход в ФНЛ – их разделяло одно очко. «Черноморец» тоже шел в группе лидеров, но на выход уже не претендовал. Матч «Чайки» и «Черноморца» проходил 13 мая. После него сыграли еще три тура – по итогу «Чайка» опередила «Урожай» на три очка и прошла в ФНЛ.

• Развитие матча «Черноморца» и «Чайки» – красивый спектакль. «Черноморец» открыл счет уже на 4-й минуте, потом пропустил на 32-й. На 74-й и 81-й минутах «Черноморец» пропустил еще дважды – «Чайка» выиграла со счетом 3:1.

• Тут есть еще одно важное пояснение: начиная с 17 апреля, у «Черноморца» началась отличная серия. До конца сезона команда провела восемь матчей, проиграла только раз и пропустила всего три мяча. Все голы «Черноморцу» забила «Чайка».

• Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил «Черноморец» в сдаче игры. «Гости, которые не пропустили в последних 4 матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне», – написал Градиленко в инстаграме. В комментарии пришел даже Игорь Шалимов. Все просили нормального расследования.

• Оказалось, что сам Градиленко предлагал 500 тысяч рублей главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову. Эту сумму планировали поделить на всех игроков, когда «Черноморец» выиграет у «Чайки». За это наказали Градиленко. Вероятно, Дышеков получил бан, потому что согласился принять от него деньги.

• План Градиленко испортили три игрока «Черноморца». Пока не рассказывают, кто предлагал им деньги, но известна сумма. Близкий к расследованию источник сообщил «СЭ», что игрокам «Черноморца» предложили 2 миллиона рублей. Для этого им нужно было проиграть «Чайке», что в итоге и произошло.

• «Спорт день за днем» писал, что «Черноморец» получил деньги именно от «Чайки». Источник от ПФЛ рассказал журналистам, что в перерыве представители «Чайки» перебили предложение Градиленко. Деньги от «Чайки» получили 4-5 человек. Эта информация в итоге не подтвердилась.

• «Чайке» не предъявили никаких обвинений – в следующем сезоне клуб будет в ФНЛ. Внутри клуба провели внутреннее расследование и даже организовали проверку на полиграфе. Сегодня «Чайка» выступила с официальным заявлением по ситуации, где объяснила, что никто из должностных лиц из клуба не предлагал «Черноморцу» вознаграждение. Получается, это сделал кто-то со стороны.

Что делали игроки «Черноморца»

Сегодня «СЭ» опубликовал аудиозапись телефонного разговора одного из футболистов «Черноморца». Его имя не называется, но важны слова:

«Тут такой цирк. После игры мы начали все *** (выпендриваться): *** (чего) вы сдаете. Всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: «Че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили. Мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно. А то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили». Такой *** (фигней) начали заниматься.

Типа тренер такой… Тоже был бы тренер нормальный. У нас один чудак просто подбежал во время игры к тренеру и говорит: «*** (блин), меняй этого защитника, ты не видишь, что ли? Тренер такой: да не, не, нормально все. Ну мы думаем, просто и тренер в деле. Ну и защитник и вратарь, скорее всего. Типа они такие: *** (блин). Кто-то палится, кто-то нет. Два защитника откровенно сказали: «Все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте».

Тут важно посмотреть голы и странные моменты. Мы подготовили для вас скриншоты нескольких эпизодов:

1) Эпизод начался с выноса голкипера «Черноморца» Максима Швагирева. Ему откатили мяч, но при обработке Швагирев упал и пульнул его на ногу сопернику. Потом вратарь отбил удар в упор. В этом моменте гола не случилось, но обратите внимание на действия еще одного игрока. Вынесенный мяч прокатился мимо Ивана Юдина (номер 3, один из дисквалифицированных). Он не добежал и пропустил его на игрока соперника.

2) «Чайка» забивает свой первый мяч. Все происходит после подачи стандарта. Мяч сначала попал в перекладину, а потом его добили в ворота с нескольких метров. Гол забил игрок, рядом с которым находился Анатолий Пуляев (номер 3). В момент первого удара Пуляев смотрел на мяч, а потом просто не успел среагировать.

3) Еще один показательный момент с ошибками Юдина и Пуляева. Юдин выдвигается на перехват мяча после фланговой подачи, но ему не хватает высоты прыжка. Пуляев вообще отбегает к воротам, находится в странной позиции и даже не катится под удар. В этом моменте мяч забрал вратарь.

4) Вот и момент с участием Резникова (номер 6). В штрафную «Черноморца» резко забегает игрок, которого должен был опекать Резников. Защитник не успевает за форвардом «Чайки», тот перебрасывает вратаря, но не попадает в ворота. Странно, что в момент паса Резников находился так далеко.

5) Контратака «Чайки». Резников не смог прервать передачу в центре поля. Потом побежал догонять соперника и бежал с ним почти параллельно, повелся на обманное движение и вообще упал. В этом моменте «Чайка» попала в штангу.

6) Третий гол «Чайки» – вышка. Там поучаствовали все три дисквалифицированных игрока «Черноморца». Юдин ошибся в передаче, а потом по странной траектории догонял соперника. Пуляев и Резников позволили спокойно пробить из центра штрафной.

Потом с этими тремя вообще не разговаривали. По просьбе команды они тренировались отдельно.

Еще одно важное пояснение. Защитник Сергей Обвивалин тоже ошибался. Он привез пенальти, который не забила «Чайка». Он же головой скинул мяч на соперника в моменте с победным голом «Чайки» (вы могли видеть это на видео). Обвивалин согласился пройти проверку на полиграфе – там подтвердилась его невиновность. Тот случай, когда просто не хватило умений.

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