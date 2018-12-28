Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «СЭ»: «Игрокам «Черноморца» предложили 2 миллиона рублей за сдачу матча с «Чайкой»

    «Спорт-Экспресс» сообщил детали договорного матча между «Черноморцем» и «Чайкой» (1:3) в 27-м туре ПФЛ в зоне Юг.

    Ранее РФС начал расследование по этой игре. Сегодня КДК отстранил на год от футбола главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и на три – футболистов новороссийцев Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

    «Поначалу все пошли в отказ. И в «Чайке», и в «Черноморце» футболистам было сказано молчать и удалить переписки в телефонах. Однако показания одного из игроков «Черноморца» сдвинули дело с мертвой точки. Парень назвал конкретные фамилии и даже сумму, которую представители третьей стороны предложили игрокам за нужный результат – поражение от «Чайки». Речь шла примерно о 2 миллионах рублей», – сообщил источник, близкий к расследованию.

    Сегодня СМИ опубликовали аудиозапись телефонного разговора неназванного игрока «Черноморца», в котором он подтвердил своему собеседнику, что футболисты команды действительно взяли деньги за проигрыш «Чайке».

    Гендиректор «Урожая» Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой»

    КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:16
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Yev 17 секунд назад

      Кошмар, за что такие деньги. Это разве вообще футбол? Копошатся в навозе и тут такое на голову - миллионы! Да, я бы вообще и не думал бы - сразу согласился. Когда такое еще предложат? Или мы чего-то не знаем, а там это регулярно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      латунный сепаратист 13 минут назад

      обкакался урожай .что краснодар что урожай гадкие команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29559

      portero 27 минут назад

      ну вот а Градиленко обидел только 500 т. предложил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      Den Bull 46 минут назад

      Жуть,такие баблы в такой лиге!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3932

      Агасфер 1 час назад

      Это в сыром и тёмном подвале такие ставки,а что может происходить выше цокольного этажа???

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71515
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru