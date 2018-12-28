«СЭ»: «Игрокам «Черноморца» предложили 2 миллиона рублей за сдачу матча с «Чайкой»

«Спорт-Экспресс» сообщил детали договорного матча между «Черноморцем» и «Чайкой» (1:3) в 27-м туре ПФЛ в зоне Юг.

Ранее РФС начал расследование по этой игре. Сегодня КДК отстранил на год от футбола главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и на три – футболистов новороссийцев Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

«Поначалу все пошли в отказ. И в «Чайке», и в «Черноморце» футболистам было сказано молчать и удалить переписки в телефонах. Однако показания одного из игроков «Черноморца» сдвинули дело с мертвой точки. Парень назвал конкретные фамилии и даже сумму, которую представители третьей стороны предложили игрокам за нужный результат – поражение от «Чайки». Речь шла примерно о 2 миллионах рублей», – сообщил источник, близкий к расследованию.

Сегодня СМИ опубликовали аудиозапись телефонного разговора неназванного игрока «Черноморца», в котором он подтвердил своему собеседнику, что футболисты команды действительно взяли деньги за проигрыш «Чайке».

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КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три