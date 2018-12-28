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    Гендиректор «Урожая» Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой» в матче 27-го тура ПФЛ в зоне Юг.

    Ранее сам Градиленко высказал предположение, что игра носила договорной характер. РФС ведет расследование по данному матчу.

    «Черноморец» проиграл «Чайке» со счетом 1:3.

    «РФС проводилась и ещe проводится служебная проверка по матчу «Чайка» – «Черноморец». В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, психофизиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча.

    Состоялось заседание рабочей группы технического комитета РФС. В ходе детального изучения видео материалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.

    По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявления игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой», – сказал Григорьяц.

    По итогам сезона «Чайка» заняла первое место в таблице и вышла в ФНЛ, опередив «Урожай» на три очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19517

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Достойные кандидаты на расширение футбольных лиг.

      1
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      Рейтинг: +4078

      Старикан 29 минут назад

      На самом деле дополнительное стимулирование не является коррупционной составляющей...и не важно кто будет стимулировать! Естественно "стулья должны быть днём, а деньги вечером"... Вопрос только в том, зачем пытаться стимулировать безнадёжные команды, которые не способны прыгнуть выше головы?

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      Рейтинг: +314

      Ивантеевец 48 минут назад

      Урожай, фарм Кубани до обретения ей статуса профессионального клуба на пару лет. Потом сольются и будет опять Кубань. А вот потерпит ли Краснодар возрождения из пепла старшего брата - большой вопрос. Как вариант, что и из-за кулис на это кто-то влияет, чтобы впредь не повадно было. Но последнее сугубо личное мнение, а не наезд...

      0
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      Рейтинг: +6284

      KLIM777 1 час назад

      Нахер этот урожай. Мало того, что название ужасное, так еще болельщиков не слушают. Там кубань надо возвращать.

      1
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      Рейтинг: +6138

      ufos73 1 час назад

      Ипать! Когда бомжи в открытые говорят, что стимулирует другие клубы то все норм, а как какой то пердив, тут сразу договорняк... кАзлы вы продажные там все!

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      Рейтинг: +6284

      KLIM777 > ufos73 1 час назад

      твой анал стимулируют)

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      Рейтинг: +29553

      portero > ufos73 1 час назад

      Договорняк потому что слили Чайке, а про то что стимулировать, так они проиграли.

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      Рейтинг: +6138

      ufos73 > portero 34 минуты назад

      По русски написано, что за победу над ней предлагали, а не за поражение...

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