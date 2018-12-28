Гендиректор «Урожая» Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой» в матче 27-го тура ПФЛ в зоне Юг.

Ранее сам Градиленко высказал предположение, что игра носила договорной характер. РФС ведет расследование по данному матчу.

«Черноморец» проиграл «Чайке» со счетом 1:3.

«РФС проводилась и ещe проводится служебная проверка по матчу «Чайка» – «Черноморец». В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, психофизиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча.

Состоялось заседание рабочей группы технического комитета РФС. В ходе детального изучения видео материалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.

По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявления игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой», – сказал Григорьяц.

По итогам сезона «Чайка» заняла первое место в таблице и вышла в ФНЛ, опередив «Урожай» на три очка.

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