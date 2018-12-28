Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    РФС попросил МВД проверить матч ПФЛ «Чайка» – «Черноморец». Игра могла быть договорной

    РФС направил заявление в МВД с просьбой проверить матч зоны «Юг» ПФЛ «Чайка»«Черноморец» (3:1). В союзе считают, что результат игры мог быть неспортивным. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

    «Мы изучаем информацию о матче зоны Юг ПФЛ «Чайка» – «Черноморец». У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный. РФС направил заявление в МВД. Мы просим министерство провести соответствующую проверку.

    Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов», – сказал Дюков.

    • Игра прошла 13 мая. После этого матча «Чайка» поднялась на первое место в таблице, обойдя «Урожай».
    • О договорном характере матча впервые написал гендиректор «Урожая» Дмитрий Гардиленко в своем инстаграме.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2019 20:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +612

      Жёлто-синий 18 часов назад

      Сносить хуг это Россия тут матч на матч договорные и вы там в рфс сидите и приворовывайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      sergeyshubin 19 часов назад

      Чайка сыграла 1-3 и поднялась на первое место??? Что за чушь пишите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +506

      spam2009 19 часов назад

      Пошли в 3,14зду со своим Урожаем конченным

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70564
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru