РФС направил заявление в МВД с просьбой проверить матч зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1). В союзе считают, что результат игры мог быть неспортивным. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

«Мы изучаем информацию о матче зоны Юг ПФЛ «Чайка» – «Черноморец». У нас есть основания полагать, что его результат – неспортивный. РФС направил заявление в МВД. Мы просим министерство провести соответствующую проверку.

Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов», – сказал Дюков.