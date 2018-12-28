Гендиректор «Урожая» заподозрил, что один из матчей ПФЛ носил договорной характер

Генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко усомнился в том, что «Чайка» из Песчанокопского в честной борьбе обыграла новороссийский «Черноморец» в матче 27-го тура зоны Юг ПФЛ.

«Гости, которые не пропустили в последних 4 матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», – написал Градиленко в инстаграме.

«У нас есть свои инструменты для того, чтобы изучать обстоятельства матча. Кто обсуждает эту игру? Градиленко? Гендиректор «Урожая» говорит о том, что их соперник сыграл нечестно. Что я могу об этом сказать… Пускай высказываются на эту тему. Лига всегда высказывалась за честную игру. И всегда делала определенные шаги в этом направлении. В данном случае надо понять, в чем тут дело. Лига проведет определенные действия в отношении этого матча», – прокомментировал ситуацию глава ПФЛ Андрей Соколов.