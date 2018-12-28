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    Гендиректор «Урожая» заподозрил, что один из матчей ПФЛ носил договорной характер

    Генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко усомнился в том, что «Чайка» из Песчанокопского в честной борьбе обыграла новороссийский «Черноморец» в матче 27-го тура зоны Юг ПФЛ.

    «Гости, которые не пропустили в последних 4 матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», – написал Градиленко в инстаграме.

    «У нас есть свои инструменты для того, чтобы изучать обстоятельства матча. Кто обсуждает эту игру? Градиленко? Гендиректор «Урожая» говорит о том, что их соперник сыграл нечестно. Что я могу об этом сказать… Пускай высказываются на эту тему. Лига всегда высказывалась за честную игру. И всегда делала определенные шаги в этом направлении. В данном случае надо понять, в чем тут дело. Лига проведет определенные действия в отношении этого матча», – прокомментировал ситуацию глава ПФЛ Андрей Соколов.

    • «Черноморец» уступил «Чайке» со счетом 1:3.
    • Благодаря этой победе «Чайка» опередила «Урожай» в турнирной таблице и теперь является лидером зоны Юг ПФЛ.

    Источник: Sport24

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    14.05.2019 21:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5176

      mihail200606 15 мая, 06:57

      Ну все может быть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1134

      Axe111 14 мая, 22:24

      Пфф весь российский футбол г**** и про***** мерзость

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