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    «Чайка» прокомментировала обвинения в договорном матче с «Черноморцем»

    «Чайка» выступила с официальным заявлением по ситуации с матчем 27-го тура Олимп-ПФЛ против «Черноморца» (3:1).

    Президент РФС Александр Дюков после игры попросил МВД проверить матч на характер неспортивного.

    «По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети интернет, основанных на предположении генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем», мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя «Чайки» и в его лице – весь коллектив.

    Мы не знаем, кто, по какой причине и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.

    «Чайка» считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием в случае его проведения.

    В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК «Чайка» и его сотрудников не упоминались в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдение презумпции невиновности», – сообщила пресс-служба «Чайки».

    Источник: Официальный сайт «Чайки»

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