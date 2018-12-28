КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три

КДК вынес решение по итогам матча 27-го тура ПФЛ в зоне Юг «Чайка» – «Черноморец» (3:1).

Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко заподозрил данную игру в договорном характере. Сегодня стало известно, что он предлагал тренеру новороссийцев Хазрету Дышекову 500 тысяч рублей за победу над командой из Песчанокопского.

«Решение такое по Градиленко: за оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

Что касается игроков («Черноморца»), по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трeх лет. Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

По итогам сезона «Чайка» заняла первое место в таблице и вышла в ФНЛ, опередив «Урожай» на три очка.

Гендиректор «Урожая» Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой»