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    КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три

    КДК вынес решение по итогам матча 27-го тура ПФЛ в зоне Юг «Чайка»«Черноморец» (3:1).

    Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко заподозрил данную игру в договорном характере. Сегодня стало известно, что он предлагал тренеру новороссийцев Хазрету Дышекову 500 тысяч рублей за победу над командой из Песчанокопского.

    «Решение такое по Градиленко: за оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

    Что касается игроков («Черноморца»), по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трeх лет. Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    По итогам сезона «Чайка» заняла первое место в таблице и вышла в ФНЛ, опередив «Урожай» на три очка.

    Гендиректор «Урожая» Градиленко предлагал «Черноморцу» 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1196

      РМЗ 6 минут назад

      Посадить всех руководителей урожая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      GSmall 34 минуты назад

      Ослы.Понял бы если финал лч был,но на дне играя.Действительно ослы

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