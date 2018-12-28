«Кубань» вернулась на родной стадион. И сразу поставила рекорд посещаемости!

Но до Премьер-лиги еще долго.

«Кубань» прекратила существование не так давно – в мае прошлого года, когда закончился сезон ФНЛ. Легендарную команду из Краснодара планировали заменить клубом «Урожай», который строился на базе «Кубани». Команду в итоге создали, но многие болельщики ее не приняли и восстановили «Кубань» самостоятельно.

Новому клубу вернули название, цвета и эмблему исторической «Кубани», но играть приходилось на маленьких, практически дворовых стадионах (что не помешало клубу собрать 2 тысячи болельщиков на первом же матче). Но вчера случилось историческое событие – спустя год «Кубань» вернулась на родной стадион.

Аренда стадиона – за счет болельщиков

Клуб изначально создавался именно благодаря взносам фанатов, бывших игроков и тренеров. Например, Андрей Топчу и Станислав Лысенко, сыгравшие на двоих больше 400 матчей за «Кубань», поддержали клуб не только финансово, но и на поле: именно они забивали голы в первом матче возрожденной команды.

В этом году «Кубань» вышла в пятый по силе дивизион страны, Высшую лигу Краснодарского края. Под это событие удалось не только собрать деньги на аренду стадиона, но и провести огромную рекламную кампанию: клуб расклеил объявления в 130 троллейбусах, 257 трамваях и 121 автобусе, а многие из них были полностью перекрашены в цвета «Кубани».

text text text Публикация от text (@zhivi_kuban) 1 Май 2019 в 12:39 PDT

Результат – уже в первом матче на трибуны пришли 6125 зрителей, что является рекордом для любительских матчей. Клуб поддержал видеоблогер и ведущий Евгений Савин, text видео в своих социальных сетях и оставивший в описании профиля ссылку на поддержку команды.

Первый матч на родном стадионе «Кубань» выиграла – со счетом 2:0 обыграна «Омега» из Курганинска.

Все ближайшие матчи – на домашнем стадионе

Капитан команды, Илья Поликутин, впервые сыграл на домашнем стадионе «Кубани». Результат – куча эмоций:

«Играть на таком стадионе была мечта детства. Вырос здесь, ходил на трибуны, был на играх первой лиги, премьер-лиги. Сейчас эмоции просто переполняют, голова кружится от такой поддержки! Колени не тряслись. Наоборот, мне кажется, это у соперника должны были затрястись. Конечно, и мы не ожидали, что столько людей придет. Надеюсь, сегодня праздник удался, будем прилагать все силы, чтобы и в следующем матче его продолжить».

Этот самый следующий матч – уже 12 мая. И, если верить сайту клуба, «Кубань» на родном стадионе снова надолго: все матчи команды в расписании на ближайший месяц, вплоть до 8 июня, пройдут там.

Кстати, уже 1 июня «Кубань» сыграет с «Урожаем»: правда, только со второй командой.

А что там с «Урожаем»?

«Урожай» сейчас играет в ПФЛ Зоны Юг, третьем по силе дивизионе. Впереди у команды еще 4 матча, и от первого места она отстает всего на три очка (при одном матче в запасе).

Команда тоже играет на стадионе «Кубань», но посещаемость – сильно ниже. Например, на последний домашний матч с «Чайкой» (кстати, лидером лиги) пришли 1323 зрителя. А на три предыдущих – меньше тысячи.

Несмотря на то, что многие болельщики «Кубани» отказались поддержать клуб, конфликта с «Урожаем» нет: в клубе много воспитанников «Кубани». Но проблемы вполне могут возникнуть в будущем.

Еще в августе спортивный директор «Урожая» Николай Писарев, который сейчас уже стал главным тренером, заявил, что клуб будет бороться за возвращение исторического бренда. Как в городе уживутся две «Кубани» – покажет время.

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