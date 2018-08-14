Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» возродили фанаты. Получилось грандиозно!


    4.8
    Голосов: 10
    14.08.2018 11:30
    Важная история о российском футболе.

    В Сети гуляет интересный мем: «Матч второго дивизиона Краснодарского края. «Кубань» – «Абинск». 2000 зрителей» – «Матч ФНЛ. «Факел» – «Шинник». 1950 зрителей». Поясняем, в чем дело.

    В конце мая «Кубань» не получила лицензию РФС из-за почти миллиардных долгов. Руководство края приняло решение объявить клуб банкротом. Соответственно, два года команда не может выступать в профессиональных лигах под брендом «Кубань». Тогда-то в зоне «Юг» и заявили некий «Урожай» из Краснодара. Все бы ничего, только в городе нашлись тысячи несогласных с таким раскладом.

    Как возродили «Кубань»?

    – Мы начали организовать встречи тех людей, которым небезразлична «Кубань», – рассказывает активный болельщик «Кубани» Николай Прозоровский. – Решено было идти по пути многих европейских клубов, попавших в беду («Парма», «Юнайтед оф Манчестер», «Аустрия»), и создать команду силами общественности! Среди учредителей есть представители активной части болельщиков, ветераны футбола Кубани, предприниматели. В дальнейшем же соучредителем сможет стать любой человек.

    Всего в условном совете директоров клуба 15 человек, в том числе и бывшие футболисты команды – Андрей Топчу, Олег Терехин, Мурат Гомлешко. А Станислав Лысенко стал главным тренером команды. Само собой, все играют на безвозмездной основе. Важно, что экс-игроки выполняют серьезную медийную роль, приглашая в социальных сетях людей на стадион.

    5-го августа возрожденная «Кубань» провела первый матч против «Абинска». Помимо того, что команда одержала яркую победу, произошло главное – на нее пришел народ (около 2000 человек). Пока что домашние матчи команда проводит на стадионе «Труд». По информации «Бомбардира», желто-зеленые пока не тянут аренду стадиона «Кубань» (около 400 000 рублей за игру).

    Антураж

    – Известия о том, что «Кубань» возродилась распространилась без особых усилий, – продолжает Прозоровский. – Социальные сети, немного афиш по городу и, главное, «сарафанное радио». Наши болельщики всегда отличались сплоченностью. Особой агитации не потребовалось.

    Стадион был окрашен в желтые цвета, а парни с «Трибуны Юг» (фан-сектор «Кубани») наконец-то получили возможность пожечь пиротехнику и устроить перфомансы. Интересно, что на игре не было ни одного сотрудника полиции, но никто не устроил беспорядки.

    Кстати, еще немного об антураже. Изначально фанаты планировали до матча собраться у бара недалеко от стадиона. Однако ажиотаж вокруг игры был настолько большой, что заведение закрылось по санитарным причинам (болельщики считают, что это несовпадение). Так что предматчевый «разогрев» пришлось перенести в другое место.

    Саму же игру транслировали по Youtube. В разных городах России люди собирались, чтобы посмотреть этот матч – кто-то смотрел игру с друзьями в баре или дома, некоторые рисовали граффити. Акцию #КубаньЖива поддержали фанаты со всей страны.

    Так что, когда в следующий раз вам скажут, что футбол в России мертв, просто покажите эти фотографии. Есть мнение, что у этих ребят есть железные аргументы «против» такой гипотезы.

    Как уживаться с другими?

    – «Урожай» тоже никто не отменял, но это не наша команда, это не продолжение традиций клуба – считает Прозоровский. – В этой команде играет несколько мальчишек, которые ранее входили в состав «Кубани – 2» и «Кубани – 3». Поэтому некоторые поддерживают и их тоже. Но для сравнения: на первый матч подопечных Евгения Калешина пришло всего 150 человек, на матч «Кубани» – 2000 (как говорится, «все свои»).

    К «Краснодару» же ненависти у нас тоже нет. Мы ребята дружелюбные. Так что эта команда для нас, скорее, пустое место. С болельщиками тоже все понятно. Есть деньги – «с детства за «Краснодар», нет денег – «уйдем к тем, у кого они есть». Раньше стадион «Кубань» собирал на своих трибунах не менее 24 000 человек за матч! Угадайте, где теперь все эти люди?

    Что дальше?

    Команда получает достаточное финансирование для того, чтобы продолжать играть в чемпионате края. Сейчас важно наиграть костяк. Со следующего года цели будут посерьезнее, так что вполне логично, что через пару лет клуб уже сможет заявиться в ПФЛ. Под своим названием.

    Главная задача же, которая стоит перед командой и ее болельщиками – это обратить на себя внимание. И у них это выходит чертовски круто.

    Важные материалы по теме:

    ЧМ давно прошел. Теперь в Калининграде один ужас

    «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Страница болельщиков «Кубани» Вконтакте
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +808

      Алекс636363 29 июля 2019, 16:13

      как ни крути, а настоящая "Кубань" все же "Урожай". хоть и с дебилами во главе клуба и без перспективы поэтому. а эта "Кубань" - просто переименованная команда из чемпионата края,такая же ненастоящая, как "Сочи" из Питера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Kurat 20 августа 2018, 20:30

      "Со следующего года цели будут посерьезнее, так что вполне логично, что через пару лет клуб уже сможет заявиться в ПФЛ. Под своим названием.
      Где деньги брать будете? Опять из бюджета края? Спасибо, не надо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 18 августа 2018, 16:09

      удачи Кубани.парни молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 августа 2018, 23:46

      Статья не плоха но в конце автора понесло. Что за бред ты пишешь (обращаюсь далее к автору).
      1.К «Краснодару» же ненависти у нас тоже нет. Мы ребята дружелюбные. Так что эта команда для нас, скорее, пустое место. КОГО НАС? КАКИЕ МЫ????????? СИДИШЬ В ПИТЕРЕ (Великий город) ЧТО ТЫ ПОНИМАЕШЬ КАКОЕ МЕСТО ДЛЯ БОЛЕЛ КУБАНИ КРАСНОДАР??????????
      2. ДАЛЕЕ ОПЯТЬ ПИШЕШЬ БРЕД. ---- Понятно. Есть деньги – «с детства за «Краснодар», нет денег – «уйдем к тем, у кого они есть». Раньше стадион «Кубань» собирал на своих трибунах не менее 24 000 человек за матч! Угадайте, где теперь все эти люди? А я отвечу где эти люди: я хожу на стадион с 1990 года (Когда тебя писаки ещё на свете не было) была высшая лига, премьер лига, первая лига, фнл, даже зона ЮГ второй лиги. После того как новая власть в крае развалила Кубань я тоже был на стадионе На Урожае да и на описуемой в статье игре то я же был.
      3.Благодарен империи Краснодара за стадион, за то что могу посмотреть Краснодар в премьер лиге, к нам приезжает ФНЛ, зона Юг и везде я тоже по возможности хожу и таких много и не нужно завидовать (Автору).
      4. Писака писал бы про то как у вас строили стадион , за чьи бабосы,сколько украли, где сейчас Динамо С-П-рг??????? Один ЗЕнит (Газпром, Россия).
      5 И болеть будем скоро не за Минчан как кони а за Зенитушку.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 августа 2018, 19:55

      ну молодцы!! удачи!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 14 августа 2018, 19:04

      Потому что Кубань - это не просто футбольный клуб. Это идея, братство и образ жизни!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 августа 2018, 19:02

      Галицкий просил Ткачёва продать...но он хотел доить Галицкого не давая акций

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 августа 2018, 14:52

      Кубань полный вперед. Все получится.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 14 августа 2018, 14:51

      +++++++++++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 14 августа 2018, 14:33

      Кубань жива!Кубань сильна духом болельщика. В небе над нами горит звезда,не кому кроме нее нам помочь.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > altair2004 18 августа 2018, 19:57

      Что такое краснодар?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11