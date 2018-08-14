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«Кубань» возродили фанаты. Получилось грандиозно!

В Сети гуляет интересный мем: «Матч второго дивизиона Краснодарского края. «Кубань» – «Абинск». 2000 зрителей» – «Матч ФНЛ. «Факел» – «Шинник». 1950 зрителей». Поясняем, в чем дело.

В конце мая «Кубань» не получила лицензию РФС из-за почти миллиардных долгов. Руководство края приняло решение объявить клуб банкротом. Соответственно, два года команда не может выступать в профессиональных лигах под брендом «Кубань». Тогда-то в зоне «Юг» и заявили некий «Урожай» из Краснодара. Все бы ничего, только в городе нашлись тысячи несогласных с таким раскладом.

Как возродили «Кубань»?

– Мы начали организовать встречи тех людей, которым небезразлична «Кубань», – рассказывает активный болельщик «Кубани» Николай Прозоровский. – Решено было идти по пути многих европейских клубов, попавших в беду («Парма», «Юнайтед оф Манчестер», «Аустрия»), и создать команду силами общественности! Среди учредителей есть представители активной части болельщиков, ветераны футбола Кубани, предприниматели. В дальнейшем же соучредителем сможет стать любой человек.

Всего в условном совете директоров клуба 15 человек, в том числе и бывшие футболисты команды – Андрей Топчу, Олег Терехин, Мурат Гомлешко. А Станислав Лысенко стал главным тренером команды. Само собой, все играют на безвозмездной основе. Важно, что экс-игроки выполняют серьезную медийную роль, приглашая в социальных сетях людей на стадион.

5-го августа возрожденная «Кубань» провела первый матч против «Абинска». Помимо того, что команда одержала яркую победу, произошло главное – на нее пришел народ (около 2000 человек). Пока что домашние матчи команда проводит на стадионе «Труд». По информации «Бомбардира», желто-зеленые пока не тянут аренду стадиона «Кубань» (около 400 000 рублей за игру).

Антураж

– Известия о том, что «Кубань» возродилась распространилась без особых усилий, – продолжает Прозоровский. – Социальные сети, немного афиш по городу и, главное, «сарафанное радио». Наши болельщики всегда отличались сплоченностью. Особой агитации не потребовалось.

Стадион был окрашен в желтые цвета, а парни с «Трибуны Юг» (фан-сектор «Кубани») наконец-то получили возможность пожечь пиротехнику и устроить перфомансы. Интересно, что на игре не было ни одного сотрудника полиции, но никто не устроил беспорядки.

Кстати, еще немного об антураже. Изначально фанаты планировали до матча собраться у бара недалеко от стадиона. Однако ажиотаж вокруг игры был настолько большой, что заведение закрылось по санитарным причинам (болельщики считают, что это несовпадение). Так что предматчевый «разогрев» пришлось перенести в другое место.

Саму же игру транслировали по Youtube. В разных городах России люди собирались, чтобы посмотреть этот матч – кто-то смотрел игру с друзьями в баре или дома, некоторые рисовали граффити. Акцию #КубаньЖива поддержали фанаты со всей страны.

Так что, когда в следующий раз вам скажут, что футбол в России мертв, просто покажите эти фотографии. Есть мнение, что у этих ребят есть железные аргументы «против» такой гипотезы.

Как уживаться с другими?

– «Урожай» тоже никто не отменял, но это не наша команда, это не продолжение традиций клуба – считает Прозоровский. – В этой команде играет несколько мальчишек, которые ранее входили в состав «Кубани – 2» и «Кубани – 3». Поэтому некоторые поддерживают и их тоже. Но для сравнения: на первый матч подопечных Евгения Калешина пришло всего 150 человек, на матч «Кубани» – 2000 (как говорится, «все свои»).

К «Краснодару» же ненависти у нас тоже нет. Мы ребята дружелюбные. Так что эта команда для нас, скорее, пустое место. С болельщиками тоже все понятно. Есть деньги – «с детства за «Краснодар», нет денег – «уйдем к тем, у кого они есть». Раньше стадион «Кубань» собирал на своих трибунах не менее 24 000 человек за матч! Угадайте, где теперь все эти люди?

Что дальше?

Команда получает достаточное финансирование для того, чтобы продолжать играть в чемпионате края. Сейчас важно наиграть костяк. Со следующего года цели будут посерьезнее, так что вполне логично, что через пару лет клуб уже сможет заявиться в ПФЛ. Под своим названием.

Главная задача же, которая стоит перед командой и ее болельщиками – это обратить на себя внимание. И у них это выходит чертовски круто.

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Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Краснодар Кубань (ЛФЛ) Кубань
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OfaZavr
1534239991
молодцы, хорошая идея. желаю чтобы у вас все получилось!
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Danish Dynamite
1534240066
Краснодар - самый футбольный город России. Хорошо, что так. Тяжело только будет без денег. А найти спонсора будет проблемно, сейчас опять в свете санкций все завопят о кризисе и нехватке средств.
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KOLBIS
1534240175
На одном энтузиазме здесь как это не прискорбно не прокатишь...
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DOCTOR PENALTY
1534245891
Парни, снимаю шляпу!!! Только не бросайте вёсла! +++
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РМЗ
1534246439
Кубань жива!Кубань сильна духом болельщика. В небе над нами горит звезда,не кому кроме нее нам помочь.
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Львиное сердце
1534247468
+++++++++++
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Mazai-NN
1534247522
Кубань полный вперед. Все получится.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1534262563
Галицкий просил Ткачёва продать...но он хотел доить Галицкого не давая акций
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Bronholm
1534262650
Потому что Кубань - это не просто футбольный клуб. Это идея, братство и образ жизни!
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Серёга Краснодарский
1534279570
Статья не плоха но в конце автора понесло. Что за бред ты пишешь (обращаюсь далее к автору). 1.К «Краснодару» же ненависти у нас тоже нет. Мы ребята дружелюбные. Так что эта команда для нас, скорее, пустое место. КОГО НАС? КАКИЕ МЫ????????? СИДИШЬ В ПИТЕРЕ (Великий город) ЧТО ТЫ ПОНИМАЕШЬ КАКОЕ МЕСТО ДЛЯ БОЛЕЛ КУБАНИ КРАСНОДАР?????????? 2. ДАЛЕЕ ОПЯТЬ ПИШЕШЬ БРЕД. ---- Понятно. Есть деньги – «с детства за «Краснодар», нет денег – «уйдем к тем, у кого они есть». Раньше стадион «Кубань» собирал на своих трибунах не менее 24 000 человек за матч! Угадайте, где теперь все эти люди? А я отвечу где эти люди: я хожу на стадион с 1990 года (Когда тебя писаки ещё на свете не было) была высшая лига, премьер лига, первая лига, фнл, даже зона ЮГ второй лиги. После того как новая власть в крае развалила Кубань я тоже был на стадионе На Урожае да и на описуемой в статье игре то я же был. 3.Благодарен империи Краснодара за стадион, за то что могу посмотреть Краснодар в премьер лиге, к нам приезжает ФНЛ, зона Юг и везде я тоже по возможности хожу и таких много и не нужно завидовать (Автору). 4. Писака писал бы про то как у вас строили стадион , за чьи бабосы,сколько украли, где сейчас Динамо С-П-рг??????? Один ЗЕнит (Газпром, Россия). 5 И болеть будем скоро не за Минчан как кони а за Зенитушку.
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