«Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор

Роман Абрамов фиксирует удивительные вещи на Дальнем Востоке.

Пока РФПЛ гордо цвела интригами, кучей голов и посещаемостью, мимо утекла одна необычная новость. Вот она − скриншотом прямо с официального сайта РФС:

Перевод с бюрократического на русский: в зоне «Восток» второго дивизиона НИ ОДИН клуб не захотел прокачать статус и взлететь на уровень выше.

То есть весь год в профессиональном футболе России функционировал отдельный турнир, где на самом деле не решалось ничего важного. То есть весь год [2] в России существовали клубы, которые осваивали какие-то деньги, давали работу каким-то игрокам, собирали какую-то аудиторию – и при этом, как оказалось, не имели для существования абсолютно никакого смысла.

Знаете, сколько команд целый сезон играли между собой в этой закрытой лиге? Шесть. Как можно биться с пятью одинаковыми соперниками и не сойти с ума − великая загадка. Лихо сверстанный под такие условия календарь иногда подкидывает забавное. Например, клуб «Иртыш» сыграет со «Сменой» два подряд выездных матча. Прямо через день − 17-го и 19-го мая. Кстати, сезоном ранее на «Востоке» тоже было шесть команд. Не то что два года назад − целых девять.

Те клубы, что все-таки есть, живут бурно. Бухгалтерию «Читы» проверяет Следственный комитет, а их бывший спонсор заявляет о судебном иске. У «Смены» трех игроков ловили на ставках и аннулировали результат матча, на который те заряжали. «Иртыш» долго не видел зарплаты, но перед выборами все-таки ее получил и сразу залетел в политическую агитацию.

Вы зря думаете, что ноль команд на трамплине в ФНЛ − досадный шок сезона-2017/18. Вынесенный в абзац ниже факт, выглядит очень эффектно, но нагоняет на душу примерно такой же мрак, как погода ноября или Radiohead в наушниках поздним вечером.

Итак.

Из зоны «Восток» второго дивизиона никто не поднимался наверх уже три года. Последний раз чудо происходило с ФК «Байкал», который заявился в ФНЛ-2015/2016, на середине турнира резко остался без финансирования и состава, а через год – вообще умер, разложившись до любителя.

Ладно, я все понимаю. Воспитывать клуб на Дальнем Востоке − жесть. Денег нет, спонсоры боятся вложений в футбол, как кредитного ярма, а территория насколько огромна и величественна, настолько и убийственна для выездов. Но неужели есть хоть один реальный аргумент, который действительно оправдывает три сезона сериала про зомби? Только не вставляйте любимый шаблон про социальную функцию. Все понимают, что народ не вдохновляется паленым суррогатом спортивной борьбы, раскуроченной всякими казенными субстанциями. На матчи этих команд не ходит более-менее никто.

Под настроение − пригоршня комментариев из пабликов клубов «Востока».

Не так давно «Бомбардир» выпустил инфографику о регионах, где нет профессиональных клубов. Про Дальний Восток внутри тоже было. Совсем не хочется, чтобы к этому списку добавлялись новые земли. Или даже − лига целиком. Очевидно, что там тоже хотели бы болеть за своих и против других. Очевидно, что там тоже любят футбол. Очевидно, что естественно дрейфующих по лигам клубов там должно быть больше, чем полтора. Но вести турнир в таком виде дальше − издевательство.

Поэтому на финише материала есть три вопроса к организаторам:

Первый. Зачем ПФЛ целая ветка, где 90% времени происходят грусть, стыд и мучения – и все это на фоне дырявых бюджетов, пустых трибун и разочарованных вздохов тех немногих, кому еще интересно в это играть и за этим смотреть?

Второй. Бывают какие-нибудь программы развития полумертвых клубов − хоть на уровне консультаций по завлечению людей на игры, хоть на уровне помощи по созданию адекватных сайтов?

Третий. Сколько раз вы собирались и пробовали решить проблему инфернальных зон − через реформы, поиски спонсоров или как-нибудь иначе? Но только так, чтобы правда их решить, а не поставить галочку под народным девизом «и так сойдет»?