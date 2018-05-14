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    «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор


    4.3
    Голосов: 23
    14.05.2018 11:50
    Роман Абрамов фиксирует удивительные вещи на Дальнем Востоке.

    Пока РФПЛ гордо цвела интригами, кучей голов и посещаемостью, мимо утекла одна необычная новость. Вот она − скриншотом прямо с официального сайта РФС:

    скриншот

    Перевод с бюрократического на русский: в зоне «Восток» второго дивизиона НИ ОДИН клуб не захотел прокачать статус и взлететь на уровень выше.

    То есть весь год в профессиональном футболе России функционировал отдельный турнир, где на самом деле не решалось ничего важного. То есть весь год [2] в России существовали клубы, которые осваивали какие-то деньги, давали работу каким-то игрокам, собирали какую-то аудиторию – и при этом, как оказалось, не имели для существования абсолютно никакого смысла.

    Знаете, сколько команд целый сезон играли между собой в этой закрытой лиге? Шесть. Как можно биться с пятью одинаковыми соперниками и не сойти с ума − великая загадка. Лихо сверстанный под такие условия календарь иногда подкидывает забавное. Например, клуб «Иртыш» сыграет со «Сменой» два подряд выездных матча. Прямо через день − 17-го и 19-го мая. Кстати, сезоном ранее на «Востоке» тоже было шесть команд. Не то что два года назад − целых девять.

    скриншот

    Те клубы, что все-таки есть, живут бурно. Бухгалтерию «Читы» проверяет Следственный комитет, а их бывший спонсор заявляет о судебном иске. У «Смены» трех игроков ловили на ставках и аннулировали результат матча, на который те заряжали. «Иртыш» долго не видел зарплаты, но перед выборами все-таки ее получил и сразу залетел в политическую агитацию.

    Вы зря думаете, что ноль команд на трамплине в ФНЛ − досадный шок сезона-2017/18. Вынесенный в абзац ниже факт, выглядит очень эффектно, но нагоняет на душу примерно такой же мрак, как погода ноября или Radiohead в наушниках поздним вечером.

    Итак.

    Из зоны «Восток» второго дивизиона никто не поднимался наверх уже три года. Последний раз чудо происходило с ФК «Байкал», который заявился в ФНЛ-2015/2016, на середине турнира резко остался без финансирования и состава, а через год – вообще умер, разложившись до любителя.

    Ладно, я все понимаю. Воспитывать клуб на Дальнем Востоке − жесть. Денег нет, спонсоры боятся вложений в футбол, как кредитного ярма, а территория насколько огромна и величественна, настолько и убийственна для выездов. Но неужели есть хоть один реальный аргумент, который действительно оправдывает три сезона сериала про зомби? Только не вставляйте любимый шаблон про социальную функцию. Все понимают, что народ не вдохновляется паленым суррогатом спортивной борьбы, раскуроченной всякими казенными субстанциями. На матчи этих команд не ходит более-менее никто.

    Под настроение − пригоршня комментариев из пабликов клубов «Востока».

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    скриншот

    Не так давно «Бомбардир» выпустил инфографику о регионах, где нет профессиональных клубов. Про Дальний Восток внутри тоже было. Совсем не хочется, чтобы к этому списку добавлялись новые земли. Или даже − лига целиком. Очевидно, что там тоже хотели бы болеть за своих и против других. Очевидно, что там тоже любят футбол. Очевидно, что естественно дрейфующих по лигам клубов там должно быть больше, чем полтора. Но вести турнир в таком виде дальше − издевательство.

    Поэтому на финише материала есть три вопроса к организаторам:

    Первый. Зачем ПФЛ целая ветка, где 90% времени происходят грусть, стыд и мучения – и все это на фоне дырявых бюджетов, пустых трибун и разочарованных вздохов тех немногих, кому еще интересно в это играть и за этим смотреть?

    Второй. Бывают какие-нибудь программы развития полумертвых клубов − хоть на уровне консультаций по завлечению людей на игры, хоть на уровне помощи по созданию адекватных сайтов?

    Третий. Сколько раз вы собирались и пробовали решить проблему инфернальных зон − через реформы, поиски спонсоров или как-нибудь иначе? Но только так, чтобы правда их решить, а не поставить галочку под народным девизом «и так сойдет»?

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Сахалина»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 23
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 09:18

      Преложения:
      1. Полностью разогнать все руководство российского футбола (зажрались)
      2. Для 6 команд сделать 6 туров ( то есть собираются все команды в одном городе и играют по 5 игр, каждый с каждым). Потом переезжают в другой город. За сезон 30 полноценных игр.
      3. Выходить через мировые футбольные организации на организацию единой лиги: определенное количество команд от нашего Востока, Монголии, Китая, обоих Корей и Японии. Я думаю и спонсоры будут и заинтересованность в таком турнире тоже.
      Но что-то делать надо.

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Фотон 9 августа 2019, 22:24

      Все "спонсоры" уже давно в Москве и Питере, то есть они работают в Сибири и на Дальнем Востоке, а налоги платят в двух столицах, высшее руководство, как правило, то же оттуда))) При этом уже "отжимают" (при помощи ОМОНа и СК) уже практически все, что приносит хоть какую-то прибыль... Средняя зарплата 12-14К деревянными... Порядка 70% семей сидят в кредитной кабале... Тут не до футбола, практически все уходит на коммуналку и жратву... Да и народу от Урала до Владика каких-то жалких 5 млн. человек, при этом "коренные" мигрируют в европейскую часть РФ, а на их место в Россию приезжают казахи и китайцы, в некоторых школах детей азиатов уже больше половины в классах и неуклонно растет, в 90-е от силы было 1-2%... А им "фиолетово" кто, во что и где как играет! Так, что начинать "что-то думать" надо прежде всего с экономики страны, а потом уже "турниры" и "спонсоров" подтягивать...

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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 20 августа 2018, 08:45

      в России - пить!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 31 июля 2018, 10:18

      Вот просто любопытно стало- а сколько раньше команд в этой зоне 2 лиги играло...Например, в 90-е мой Сокол играл в 1 лиге (ФНЛ), а во 2-лиге (ПФЛ) были Заводчанин, Искра Энгельс и вроде бы еще одна команда (из Балаково или Балашова) во 2 лиге была. А сейчас область представлена одной командой в ПФЛ. Наверное и на дальнем востоке также было. На фоне мегабогатых Спартака, Зенита такие футбольные реалии провинции выглядят очень грустно.

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      Рейтинг: +11

      Глас Народа 10 июня 2018, 11:26

      Футбол в РФ надо запретить на законодательном уровне как деструктивное влияние на спорт в целом. И особооголтелых социопатов, требующих распространения этого опасного для социума бессмысленного пихания пузыря по полю изолировать в персональных кабинках с мягкими стенами.... Помножьте это на те финансовые затраты из бюджета...
      И в предверии этого сраного, никому не нужного футбола:
      Наши стрелки одни из лучших. Наши футболисты... ну вы поняли. А знаете, что нужно, чтоб футбол стал хорошим? Да сделать так, чтоб они были в том же положении, что и стрелки!
      - Ты сам покупаешь форму;
      - ты арендуешь стадион вскладчину;
      - ты не можешь играть и тренироваться во дворе. Только на специально лицензированном стадионе;
      - ты работаешь! У тебя есть семья и ты находишь деньги на спорт!
      - на работе никого не **** твой спорт. Соревнования? За счет отпуска. И доделай работу. Сроки;
      - жену не **** твои соревнования. Она хочет в отпуск;
      - Ты сам, из своего кармана, оплачиваешь тренера;
      - все соревнования – за твой счет;
      - едешь на международные соревнования? За свой счет;
      - Мяч ты берешь в «мячехранилище» стадиона. Под твою ответственность. За утерю – статья УК;
      - За каждый удар по мячу ты платишь из своего кармана;
      - ты не можешь законно иметь свой личный мяч! Статья УК;
      - мячи, которые ты можешь купить – только резиновые, детские, красные с полосочками;
      - для приобретения каждого детского мяча приходится собирать кучу справок;
      - ты должен дома иметь свое личное «мячехранилище»;
      - ты можешь купить почти настоящий мяч, но он с дырой. Заклеивать нельзя – статья УК;
      - Полицейский в любой момент может прийти к тебе домой и проверить условия хранения резиновых мячиков. Дети играют – это залет;
      - если ты выигрывешь соревнования ты получаешь сертификат на сколько-то ударов ногой по настоящему мячу. Сколько ты на это затратил никого не ****;
      - если ты в метро идешь с резиновым мячиком в рюкзаке и тебя останавливают на «рамке» – ты долго оказываешь, что это не ТОТ САМЫЙ мяч. Обычно прибегает полиция;
      - на работе с пониманием относятся к тому, что ты регулярно ездишь перерегистрировать резиновые мячики. Но относятся как к слегка ********;
      Ну и т.д. И вот тогда эти шлемазлы начнут побеждать. Не раньше.

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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 16 мая 2018, 13:55

      в россии к сожалению уже ничего не исправить,можно и не пытаться

      0
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      Рейтинг: +35

      kbbros 15 мая 2018, 14:31

      переехать командам востока на юг,как возможно сделает динамо санкт петербург в сочи.на худой конец просто в другой регион.или перейти в любители,а лучшие игроки пусть уйдут в команды других регионов

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      Рейтинг: +64

      LaMagica > kbbros 15 мая 2018, 19:33

      и как это поднимет уровень футбола непосредственно на Дальнем Востоке?

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      Рейтинг: +35

      kbbros > LaMagica 15 мая 2018, 22:15

      а не надо поднимать.страна огромная и достаточно регионов,где это возможно

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      Рейтинг: +35

      kbbros > LaMagica 15 мая 2018, 22:19

      и правильно говорил,кажется,газзаев,что у нас слишком много профессиональных клубов.чем-то надо жертвовать.лучше меньше,да лучше

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      Рейтинг: +2389

      serglider > LaMagica 9 августа 2019, 22:29

      Никак... Не надо питать иллюзий, как только закончатся полезные ископаемые и сгорят леса эти территории сдадут в аренду или продадут Китаю...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > kbbros 9 августа 2019, 22:38

      Реально регионов которые "вытянут" футбольный клуб высокого уровня, всего два Москва и Питер! Краснодар зиждется на "удачной" игре клуба, два-три "провальных" сезона и Галицкий - банкрот! Остальные будут болтаться как дерьмо в прорубе: год в тройке-шестерке, потом лет десять "подвал" премьер лиги - ФНЛ... Без вариантов...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 20:07

      ну вот так и живем... вопросы можно переадресовать теперешнему главному "строителю" в новом правительстве..
      все это как раз пока и держится изза так называемой социальной функции футбола, вбухиваются вникуда деньги, в болото, на зарплаты кривоногим.. и так будет долго . если будут клубы подталкивать к самоокупаемости и привлечению бизнеса в футбол , пусть не сразу, но постепенно уменьшая участие государства, то может и перейдет это все на нормальные рельсы. где то футбол и выживет. там где нет - отомрет. и это правильно наверное. значит не очень футбольная страна
      не могут быть в каждом регионе свои Галицкие..

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      Рейтинг: +2389

      serglider > mihail200606 9 августа 2019, 22:41

      Да и Галицкого уже нет! "Подушку безопасности" уже отжали, так что два-три сезона не попадания в шестерку и он банкрот...

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 14 мая 2018, 19:09

      ни чо китайцы там свою лигу скоро создадут,будет с кем силой помериться,если к тому времени будет кому

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 14 мая 2018, 18:47

      Доходчиво и обосновано!... Но ситуация, к сожалению, безнадёжна и тупикова...

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      Рейтинг: +80

      war20071 14 мая 2018, 15:17

      отличная статья может задумаются руководители

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > war20071 14 мая 2018, 19:10

      Нет

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > war20071 16 мая 2018, 09:27

      да им похрен они думаешь не знают про все это

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