12 крупных городов России, где нет профессиональных клубов

Удивительно, но футбола там и правда нет.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Бомбардир.ру, wikiway.com, pfcorel.ru
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Пускай лучше чиновники разберутся с существующими клубами и их городами. Потенциал у страны огромный, а кпд низкий.
россия,больше и сказать нечего
ребята денег на пенсии не хватает, как анатоличь сказал, какой футбол?вся развлекуха в москве и ленинграде
первая фотка вообще очень показательна..
А где Иркутск? Он крупнее всех названых городов
В иркутске есть профессиональный клуб, читайте заголовок внимательнее
что-то мало городов насчитали...