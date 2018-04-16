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    12 крупных городов России, где нет профессиональных клубов


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    Голосов: 18
    16.04.2018 22:50
    Удивительно, но футбола там и правда нет.

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    Все о новых стадионах России, которые примут ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, wikiway.com, pfcorel.ru
    Рейтинг: 4 Голосов: 18
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +115

      rm4612 18 апреля 2018, 16:50

      Пускай лучше чиновники разберутся с существующими клубами и их городами. Потенциал у страны огромный, а кпд низкий.

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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 17 апреля 2018, 22:43

      россия,больше и сказать нечего

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 апреля 2018, 20:04

      Вот ,где истинные таланты ,то закопаны!
      Ищите ищейки!

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 17 апреля 2018, 18:01

      ребята денег на пенсии не хватает, как анатоличь сказал, какой футбол?вся развлекуха в москве и ленинграде

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 апреля 2018, 17:18

      первая фотка вообще очень показательна..

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      Рейтинг: +567

      LAY394 17 апреля 2018, 16:03

      ну б л я это вам не газпром футбол для дружбы

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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 17 апреля 2018, 13:40

      якутск - здесь очень хололдно, все правильно, что закрыли

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 17 апреля 2018, 13:24

      А где Иркутск? Он крупнее всех названых городов

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      Рейтинг: +27

      Bayas1987 > sergeyshubin 19 апреля 2018, 13:58

      В иркутске есть профессиональный клуб, читайте заголовок внимательнее

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 17 апреля 2018, 11:16

      что-то мало городов насчитали...

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      Рейтинг: +2080

      upiter622 17 апреля 2018, 11:01

      За то в москве х..ва туча!

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