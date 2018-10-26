Расизм, троллинг Черданцева, бабушка-фанат. Вторая лига России – это жесть

Пачка ядерных историй из русского подземелья.

В ПФЛ тоже умеют делать крутые презентации

Точнее, во втором дивизионе это умеет делать только одна команда – «Торпедо». Смена клубного менеджмента поспособствовала тому, что клуб выглядит стильно. Кстати говоря, общие изменения повлияли и на результаты команды – москвичи уверенно идут на первом месте в зоне «Центр».

Презентация формы черно-белых – это смесь истории, командного духа и любви болельщиков. А еще здесь космический уровень съемки. В общем, можно за минуту получить эстетическое удовольствие.

Болельщики «Звезды» боятся болеть за свою команду

В Перми этим летом бушевала настоящая драма. «Амкар» расформировали из-за долгов, а чтобы совсем не оставить город без футбола, заявили в ПФЛ «Звезду».

Для справки: этот клуб в 90-х распался, а примерно в то же время начал создаваться «Амкар». Тогда фанаты «Звезды» посчитали, что их любимый клуб расформировали именно из-за появления красно-черных. На деле же – это совершенно несвязанные между собой события.

Через десятки лет ситуация изменилась наоборот. С той лишь разницей, что болельщики красно-черных не считают, что «Звезда» как-то повлияла на судьбу «Амкара». Скорее, они полагают, что этого клуба быть не должно в принципе.

Несмотря на то, что «Звезда» собирает регулярно на Западной трибуне несколько тысяч человек, многие болельщики «Амкара» игнорируют походы на ее матчи. Более того – самые активные фанаты реально ведут борьбу против старой-новой команды.

В городе клеятся оскорбительные стикеры в адрес «Звезды», ведется слежка за молодым фанатским активом. Из-за этого пока на секторе активных болельщиков «Звезды» не густо. И густо в ближайшее время вряд ли будет. Красно-черные уже давно обещают настоящую «зачистку».

«Урожай» может получить деньги, а вот «Кубань»…

Недавно стало известно, что если новый краснодарский клуб «Урожай» выполнит задачу и попадет в ФНЛ, то получит значительную прибавку в бюджете – с 70 до 200 миллионов рублей. Мы не будем говорить о справедливости и несправедливости по отношению к болельщикам «Кубани». Сейчас – об игроках.

На днях РФС рассмотрел дело 22 дела в отношении «Кубани». По их итогам целых 5 тренеров и аж 13 игроков так и не увидят своих денег. Напомним, что в целом у желто-зеленых долг в 3 миллиарда рублей.

Болельщики «Торпедо» опять шумят

Если клубный менеджмент «Торпедо» старается исправиться, то фанаты – не особо. В ПФЛ активные болельщики черно-белых ведут себя прилично, поскольку как таковых врагов у в зоне «Центр» у них нет: «Локомотив» и «Динамо» находятся в РПЛ. Но с последними все-таки произошел инцидент.

В рамках 1/16 финала Кубка России «торпедовцы» устроили с «динамовцами» целое шоу из мата и оскорблений. В итоге черно-белых оштрафовали за расизм и сжигание символики «Динамо». А уж говорить о том, что перед встречей фанаты обеих команд помахались, и не приходится.

К сожалению, такие истории несколько портят образ нового русского футбола. Хотя пришедшие на трибуны считают, что такие матчи дают возможность ударить по олдскулу. Только нужен ли этот самый олдскул «Торпедо»?

Вспомним хотя бы летний случай, опять-таки связанный с расизмом. Защитник Эрвинг Ботака-Иобома уже подписал соглашение с «Торпедо», но фанаты выступили против трансфера. Причина – цвет кожи. В итоге с футболистом пришлось разорвать контракт, а болелы черно-белых снова выставили себя не в лучшем свете.

Черно-белая трансляция в Брянске

Матч между брянским «Динамо» и обнинским «Квантом» и так не выглядел интересным. Но организаторы сделали все, чтобы эта встреча совсем умерла. Трансляция на ютубе была показана в черно-белом формате и без звука. Забавно, что люди не понимали ровно две вещи: кто в какой форме играет и кто вообще забивает. Зрители в штуку прозвали этот матч «артхаусом».

«Волгарь» старается очнуться

С прошлого сезона астраханский клуб переживает трагедию – многолетний (с 1995-го года) контракт с «Газпромом» не пролонгировался. Говорят, что так госкорпорация отреагировала на несоблюдение местной администрации обязательств по сбору платы населения за газ. Команда уже по ходу того сезона получила сокращение финансирования, изменила вектор развития и накопила долгов на пару месяцев. Помогло, что губернатор Астраханского края быстро вмешался в ситуацию и закрыл все дыры. Клуб же выступил достойно и занял итоговое 10-е место в первенстве ФНЛ.

Весной-летом стало понятно, что с деньгами у «Волгаря» беда. Команда не нашла минимальных 150 миллионов для участия в первом дивизионе (а только лишь 75). Болельщики писали письма Путину, клуб находился на грани банкротства. Клуб смог заявиться только в ПФЛ.

Сейчас «Волгарь» идет на третьем месте в зоне «Юг» и бьется вопреки всему. Например, футболисты так и не получили премиальные за сентябрьскую игру против «Зенита». Говорят, деньги ушли на погашение долгов перед сторонними организациями.

Несмотря на то, что перспективы команды крайне туманны, клуб из Астрахани еще не потерял шансы на потенциальное повышение в классе. Время для героизма?

Милота от «Велеса»

Вы только посмотрите на это: полузащитник московского «Велеса» Вячеслав Данилин забивает гол в ворота смоленского «Днепра», а потом бежит….к своей бабушке! Эту реакцию мгновенно заметило несколько СМИ и расшерило по социальным сетям.

Оказывается, что бабушка футболиста более чем в теме и посещает все матчи московской команды, включая выездные игры. Вот это любовь к внуку и футболу!

Кстати, «Велес» разгромил соперника со счетом 5:0.

Мощный троллинг от «Строгино»

Всем известно, что комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев крайне плохо делает ставки на матчи. Как правило, его прогнозы сбываются с точностью да наоборот.

В итоге «Строгино», имевший за 11 матчей всего 1 победу, перед игрой с «Ротором-2» обратился в «Твиттере» к комментатору поставить на эту встречу против них (естественно, чтобы победить). Георгий пожелал удачи футболистам, но ставку делать отказался.

Однако это не помешало «Строгино» обыграть соперника со счетом 2:1! После матча игроки сделали общекомандную фотку с табличкой, где изображен Черданцев и написано «Удачи!».

twit text — ФК Строгино (@FC_Strogino) 5 октября 2018 г.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 октября 2018 г.

Шедевр от «Калуги»

В матче 13-го тура ПФЛ между второй командой «Химок» и «Калугой» совершилось небольшое футбольное чудо – крутейший гол. Игрок гостей Андрей Волгин после розыгрыша углового лихо подхватил передачу головой и замкнул ее через себя.

Пожалуй, один из лучших голов этого сезона в России. В этой лиге еще очень много проблем. Но пока здесь забиваются такие мячи – смысл хотя бы иногда интересоваться ПФЛ все-таки есть.

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