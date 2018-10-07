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    Клуб из ПФЛ идеально затроллил Черданцева. Это хит


    3.4
    Голосов: 13
    07.10.2018 10:20
    Другие команды тоже подкололи.

    «Строгино» до матча с «Ротором-2» не выигрывал в четырех матчах ПФЛ подряд. В общей сложности в играх против «Калуги», новомосковского «Химика», липецкого «Металлурга» и брянского «Динамо» «Строгино» пропустил 8 мячей. Поэтому перед встречей с «Ротором-2» команда замутила забавную шутку в твиттере.

    Комментатор Георгий Черданцев известен тем, что его прогнозы на футбольные матчи никогда не сбываются. «Строгино» попросил Черданцева поставить против них, чтобы точно одержать победу в предстоящей встрече.

    Черданцев отказался от ставки против команды, зато пожелал ей удачи.

    Забавно, что в реплаи к «Строгино» прибежал «Зоркий», и команды устроили не менее прикольный спор.

    Кажется, твит «Строгино» подействовал. Команда обыграла вторую команду «Ротора» (2:1), забив победный мяч на 98 минуте. Клуб не забыл поблагодарить Георгия Черданцева за поддержку.

    Победа не обошлась без подколов. В комментарии пришли SMM «Химок» и попытались затроллить «Строгино».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ФК «Строгино»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 13
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 марта 2019, 02:20

      Черданцева, поди, еще аналитиком называют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 7 октября 2018, 18:00

      Лузеры чердока тролят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 7 октября 2018, 13:30

      Молодцы! Оригинально и с юмором! Это намного интереснее, чем нефутбольные новости.

      4
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