Клуб из ПФЛ идеально затроллил Черданцева. Это хит

Другие команды тоже подкололи.

«Строгино» до матча с «Ротором-2» не выигрывал в четырех матчах ПФЛ подряд. В общей сложности в играх против «Калуги», новомосковского «Химика», липецкого «Металлурга» и брянского «Динамо» «Строгино» пропустил 8 мячей. Поэтому перед встречей с «Ротором-2» команда замутила забавную шутку в твиттере.

Комментатор Георгий Черданцев известен тем, что его прогнозы на футбольные матчи никогда не сбываются. «Строгино» попросил Черданцева поставить против них, чтобы точно одержать победу в предстоящей встрече.

twit text — ФК Строгино (@FC_Strogino) 5 октября 2018 г.

Черданцев отказался от ставки против команды, зато пожелал ей удачи.

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 октября 2018 г.

Забавно, что в реплаи к «Строгино» прибежал «Зоркий», и команды устроили не менее прикольный спор.

Кажется, твит «Строгино» подействовал. Команда обыграла вторую команду «Ротора» (2:1), забив победный мяч на 98 минуте. Клуб не забыл поблагодарить Георгия Черданцева за поддержку.

twit text — ФК Строгино (@FC_Strogino) 6 октября 2018 г.

twit text — ФК Строгино (@FC_Strogino) 6 октября 2018 г.

Победа не обошлась без подколов. В комментарии пришли SMM «Химок» и попытались затроллить «Строгино».