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    Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России


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    Голосов: 6
    27.09.2018 10:25
    «Торпедо» и «Динамо» зажгли.

    Московское дерби «Торпедо» и «Динамо» – жаркое явление. С ним не сравнится ни одна пара 1/16 финала Кубка России, а все разгоралось еще задолго до самого матча.

    Сначала болельщики «Динамо» устроили похороны «Торпедо» на домашнем стадионе соперника.

    Торпедовцы ответили на это красочным роликом, где поучаствовали даже игроки команды. Туда включили вилы и бензопилу.

    Перед самой игрой все только обострилось. Усиленные меры безопасности привели к проблемам со входом на стадион. Вокруг матча с участием «Торпедо» уже давно не было такого ажиотажа. Дерби ощущалось.

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    Публикация от text (@we_are_dynamo)

    Некоторые люди придумывали собственное превью к матчу. Получалось красиво.

    text

    Публикация от text (@simplevadim)

    Болельщиков «Динамо» призывали не искать билеты в кассах, которые закрыли в день матча. Потому что все было выкуплено задолго до стартового свистка.

    text

    Публикация от text (@fcdm_official)

    Беспорядки перед матчем.

    text

    Публикация от @text

    Те, кто не попал на игру, смотрели за матчем примерно так.

    text

    Публикация от text (@we_are_dynamo_public)

    За «Торпедо» приехали болеть даже спартаковцы. Во время матча болельщики с торпедовской стороны ухали полузащитнику «Динамо» Соу.

    «Динамо» выиграло матч, а еще во время игры подкалывало «Торпедо». Все по делу.

    «Торпедо» смогло ответить только горячими трибунами. На стадионе вырывали кресла и творили огонь.

    Когда Кубок России такой, он действительно превращается в интересный турнир.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      -DangerFoX- 1 октября 2018, 15:43

      Автор, похоже, даже рядом с эти матчем не был! Вопрос. Зачем тогда писать? чтоб было? не позорьтесь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 28 сентября 2018, 00:07

      где беспорядки то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 27 сентября 2018, 18:22

      Без комментариев.....
      Хоть кто то из этих придурошных ,футболом занимался?
      Или для них футбол - это способ показать свою дурь в полной мере?
      Но самое печальное,что даже хваленая милиция забила на все!
      Несчастные...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 27 сентября 2018, 13:19

      Педо в ЖОПУ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 27 сентября 2018, 13:11

      Хорошо Торпедо болтается во втором дивизионе... Хоть минус один клуб с быдло болельщиками в РФПЛ...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 27 сентября 2018, 10:52

      Детский сад, штаны на лямках(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 27 сентября 2018, 09:51

      А то вон на матче против ЦСКА Виктории. Хочешь слышать поддержку в адрес ЦСКА, а в итоге слышишь нецензурные выражения в адрес Спартака. Причем тут Спартак? Зачем про него вспоминать, если матч против Виктории?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 27 сентября 2018, 09:50

      Осталось только камнями забрасывать клубные автобусы. Вот это интерес тогда будет. Интерес должен быть на поле. А на трибунах нужно свою команду поддерживать. Вон посмотрите на болельщиков Баварии. Они не кричат ничего про другие команды. Они просто приходят и поддерживают свой клуб: кричат, поют. В этой атмосфере соперник чувствует себя неуютно, а болельщиков соперника вообще не слышно. Вот это настоящее боление.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 сентября 2018, 05:02

      -"превращается в интересный турнир", такой вывод сделал автор, но интересен чем, беспорядками на трибунах?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 26 сентября 2018, 23:55

      Педо ниже плинтуса.....

      5
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