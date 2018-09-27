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  • Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России

Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России

Московское дерби «Торпедо» и «Динамо» – жаркое явление. С ним не сравнится ни одна пара 1/16 финала Кубка России, а все разгоралось еще задолго до самого матча.

Сначала болельщики «Динамо» устроили похороны «Торпедо» на домашнем стадионе соперника.

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Торпедовцы ответили на это красочным роликом, где поучаствовали даже игроки команды. Туда включили вилы и бензопилу.

Перед самой игрой все только обострилось. Усиленные меры безопасности привели к проблемам со входом на стадион. Вокруг матча с участием «Торпедо» уже давно не было такого ажиотажа. Дерби ощущалось.

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Публикация от text (@we_are_dynamo)

Некоторые люди придумывали собственное превью к матчу. Получалось красиво.

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Публикация от text (@simplevadim)

Болельщиков «Динамо» призывали не искать билеты в кассах, которые закрыли в день матча. Потому что все было выкуплено задолго до стартового свистка.

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Публикация от text (@fcdm_official)

Беспорядки перед матчем.

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Публикация от @text

Те, кто не попал на игру, смотрели за матчем примерно так.

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Публикация от text (@we_are_dynamo_public)

За «Торпедо» приехали болеть даже спартаковцы. Во время матча болельщики с торпедовской стороны ухали полузащитнику «Динамо» Соу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Динамо» выиграло матч, а еще во время игры подкалывало «Торпедо». Все по делу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Торпедо» смогло ответить только горячими трибунами. На стадионе вырывали кресла и творили огонь.

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Когда Кубок России такой, он действительно превращается в интересный турнир.

Россия. Кубок Россия Торпедо Динамо
Комментарии (12)
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SunRomeS
1537990649
Грех и смех...
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Portoz
1537993754
Ну у них владедец хотя бы не жидяра
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Мы ЦСКА
1537995321
Педо ниже плинтуса.....
Ответить
арейская
1538013761
-"превращается в интересный турнир", такой вывод сделал автор, но интересен чем, беспорядками на трибунах?
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bset
1538031019
Осталось только камнями забрасывать клубные автобусы. Вот это интерес тогда будет. Интерес должен быть на поле. А на трибунах нужно свою команду поддерживать. Вон посмотрите на болельщиков Баварии. Они не кричат ничего про другие команды. Они просто приходят и поддерживают свой клуб: кричат, поют. В этой атмосфере соперник чувствует себя неуютно, а болельщиков соперника вообще не слышно. Вот это настоящее боление.
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bset
1538031072
А то вон на матче против ЦСКА Виктории. Хочешь слышать поддержку в адрес ЦСКА, а в итоге слышишь нецензурные выражения в адрес Спартака. Причем тут Спартак? Зачем про него вспоминать, если матч против Виктории?
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AZ
1538043071
Хорошо Торпедо болтается во втором дивизионе... Хоть минус один клуб с быдло болельщиками в РФПЛ...
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srg38
1538043571
Педо в ЖОПУ!
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alex1951
1538061757
Без комментариев..... Хоть кто то из этих придурошных ,футболом занимался? Или для них футбол - это способ показать свою дурь в полной мере? Но самое печальное,что даже хваленая милиция забила на все! Несчастные...
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-DangerFoX-
1538397827
Автор, похоже, даже рядом с эти матчем не был! Вопрос. Зачем тогда писать? чтоб было? не позорьтесь!
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