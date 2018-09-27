Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России

Московское дерби «Торпедо» и «Динамо» – жаркое явление. С ним не сравнится ни одна пара 1/16 финала Кубка России, а все разгоралось еще задолго до самого матча.
Сначала болельщики «Динамо» устроили похороны «Торпедо» на домашнем стадионе соперника.
Торпедовцы ответили на это красочным роликом, где поучаствовали даже игроки команды. Туда включили вилы и бензопилу.
Перед самой игрой все только обострилось. Усиленные меры безопасности привели к проблемам со входом на стадион. Вокруг матча с участием «Торпедо» уже давно не было такого ажиотажа. Дерби ощущалось.
Некоторые люди придумывали собственное превью к матчу. Получалось красиво.
Болельщиков «Динамо» призывали не искать билеты в кассах, которые закрыли в день матча. Потому что все было выкуплено задолго до стартового свистка.
Беспорядки перед матчем.
Те, кто не попал на игру, смотрели за матчем примерно так.
За «Торпедо» приехали болеть даже спартаковцы. Во время матча болельщики с торпедовской стороны ухали полузащитнику «Динамо» Соу.
«Динамо» выиграло матч, а еще во время игры подкалывало «Торпедо». Все по делу.
«Торпедо» смогло ответить только горячими трибунами. На стадионе вырывали кресла и творили огонь.
Когда Кубок России такой, он действительно превращается в интересный турнир.