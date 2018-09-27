Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России

Московское дерби «Торпедо» и «Динамо» – жаркое явление. С ним не сравнится ни одна пара 1/16 финала Кубка России, а все разгоралось еще задолго до самого матча.

Сначала болельщики «Динамо» устроили похороны «Торпедо» на домашнем стадионе соперника.

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Торпедовцы ответили на это красочным роликом, где поучаствовали даже игроки команды. Туда включили вилы и бензопилу.

Перед самой игрой все только обострилось. Усиленные меры безопасности привели к проблемам со входом на стадион. Вокруг матча с участием «Торпедо» уже давно не было такого ажиотажа. Дерби ощущалось.

text text text Публикация от text (@we_are_dynamo) 26 Сен 2018 в 10:07 PDT

Некоторые люди придумывали собственное превью к матчу. Получалось красиво.

text text text Публикация от text (@simplevadim) 26 Сен 2018 в 6:37 PDT

Болельщиков «Динамо» призывали не искать билеты в кассах, которые закрыли в день матча. Потому что все было выкуплено задолго до стартового свистка.

text text text Публикация от text (@fcdm_official) 25 Сен 2018 в 3:44 PDT

Беспорядки перед матчем.

text text text Публикация от @text 26 Сен 2018 в 10:30 PDT

Те, кто не попал на игру, смотрели за матчем примерно так.

text text text Публикация от text (@we_are_dynamo_public) 26 Сен 2018 в 10:35 PDT

За «Торпедо» приехали болеть даже спартаковцы. Во время матча болельщики с торпедовской стороны ухали полузащитнику «Динамо» Соу.

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«Динамо» выиграло матч, а еще во время игры подкалывало «Торпедо». Все по делу.

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«Торпедо» смогло ответить только горячими трибунами. На стадионе вырывали кресла и творили огонь.

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Когда Кубок России такой, он действительно превращается в интересный турнир.