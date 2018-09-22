Фанаты «Динамо» «похоронили» «Торпедо», установив могилу черно-белых на поле стадиона им. Стрельцова

Болельщики «Динамо» готовятся к матчу 1/16 финала Кубка России против «Торпедо». Фанаты бело-голубых нашли возможность установить могилу черно-белым на их же стадионе – арене им. Эдуарда Стрельцова.

«Акция от бг ультрас в преддверии дерби на Восточной улице.

Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде.

Rest In Peace, avtozalupa», – сказано в заявлении бело-голубой группировки.

Матч состоится 26 сентября.