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  • Фанаты «Динамо» «похоронили» «Торпедо», установив могилу черно-белых на поле стадиона им. Стрельцова

Фанаты «Динамо» «похоронили» «Торпедо», установив могилу черно-белых на поле стадиона им. Стрельцова

22 сентября 2018, 12:44
24

Болельщики «Динамо» готовятся к матчу 1/16 финала Кубка России против «Торпедо». Фанаты бело-голубых нашли возможность установить могилу черно-белым на их же стадионе – арене им. Эдуарда Стрельцова.

«Акция от бг ультрас в преддверии дерби на Восточной улице.

Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде.

Rest In Peace, avtozalupa», – сказано в заявлении бело-голубой группировки.

Матч состоится 26 сентября.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Центр Динамо Торпедо
Комментарии (24)
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BRO_football
1537609847
Забыли, как Динамо всем РФПЛ хоронили, когда они в ФНЛ вылетили?
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hevbn 28
1537610190
Кажется болельщики Динамо забыли старо-русскую пословицу -" не рой яму (могилу) другому, сам в неё попадешь ", тем более это актуально если вспомнить о проблемах Динамо последние лет двадцать.
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Алекс636363
1537611150
Идиотизм. Лучше бы сложились и на счет больным детям перевели.
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Chernyi Lis
1537611245
кощунственно
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Антибиотик
1537612181
Придется посмотреть этот матч и по болеть за Торпедо.
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Grey33
1537615840
Ультрас ментовской команды славятся отсутствием интеллекта даже на фоне коллег. "Все менты д....ы а ваш клуб - г....о"
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ivanthebest
1537615878
Лучше бы с такой выдумкой и желанием полезные дела для людей делали, а не х..рней занимались.
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GreyDM
1537619180
по мне так бомжары самые конченые...имбицилыююю это как раз про них
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DOCTOR PENALTY
1537647570
Это за гранью. Не креативно. Уровень подонков.
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zigbert
1537690661
Совсем глупая идея.
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