«Спокойно, мы вам всем переведем». Игрок «Черноморца» рассказал о сдаче матча с «Чайкой»

«Спорт-Экспресс» опубликовал запись телефонного разговора одного из игроков «Черноморца», в котором он рассказывает своему собеседнику, как команда сдавала игру 27-го тура ПФЛ зоны Юг с «Чайкой» (1:3).

Ранее РФС начал расследование по этому матчу, заподозрив его в договорном характере.

«Тут такой цирк. После игры мы начали все *** (выпендриваться): *** (чего) вы сдаете. Всех разняли. А потом пацаны начали общаться и говорят: «Че вы начинаете заводиться, мы бы все попилили. Мы просто не хотели всем говорить, чтобы не было так палевно. А то вы бы улыбались после игры и нас бы спалили. Такой *** (фигней) начали заниматься.

Типа тренер такой… Тоже был бы тренер нормальный. У нас один чудак просто подбежал во время игры к тренеру и говорит: «*** (блин), меняй этого защитника, ты не видишь, что ли? Тренер такой: да не, не, нормально все. Ну мы думаем, просто и тренер в деле. Ну и защитник и вратарь, скорее всего. Типа они такие: *** (блин). Кто-то палится, кто-то нет. Два защитника откровенно сказали: «Все спокойно, мы вам всем переведем, все нормально будет, не переживайте», – говорит в разговоре игрок.

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