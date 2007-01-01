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    ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем


    4
    Голосов: 4
    Сегодня, 18:50
    Поражение от «Крыльев» – только верхушка большой истории.

    «Крылья Советов» обыграли ЦСКА (2:0). Дубль оформил Александр Соболев, но у «Крыльев» были и другие герои. Все шесть ударов Самары были в створ, а ЦСКА ответил на это только двумя точными ударами и лучшим владением мячом (65%-35%). Такой расклад удивляет и выглядит непривычно.

    Просто все слишком привыкли, что у ЦСКА все хорошо. Перед сезоном-18/19 полностью сменилась основа, но даже тогда команда выкрутилась и заиграла. Гончаренко сделал из ЦСКА клуб-претендент на еврокубки, а дешевые таланты неожиданно раскрылись. Ахметов дорос до сборной, арендованный Влашич наиграл на выкуп контракта, Бекао просто удивил весь мир.

    Мы знаем этот ЦСКА по победам над «Реалом», дикому прогрессу молодежи и классной атмосфере. Гончаренко здесь любят даже без трофеев, хотя плохие проблески начались еще с весны. ЦСКА упустил место в Лиге чемпионов из-за действий в защите. Да, проблемы начались с обороны, которая всегда была достоинством и плюсом. Об этом послушайте тут:

    Бекао не удержали. Все об этом грустят

    Родриго Бекао не остался в ЦСКА. Его уже официально представили игроком «Удинезе», но осадок на репутации остался у всех участников. ЦСКА арендовал Бекао прошлым летом. В РПЛ он прогрессировал до игрока уровня топ-чемпионатов Европы, но из России все равно уехал. На замену Бекао экстренно взяли защитника Шарлию, но такой ли это хороший итог? Из-за ухода Бекао ЦСКА даже сменил схему на четыре защитника – теперь все посыпалось окончательно.

    «Если сравнивать «Удинезе» и ЦСКА, то сразу становится понятно, кто и где играет. У нас каждый год Лига чемпионов или Лига Европы, а у «Удинезе» этого нет. Но это его решение. Хотя, возможно, это решение агентов, кто знает», – рассказывал защитник ЦСКА Дивеев. Бывшие партнеры, фанаты и руководство – прямо сейчас все вспоминают Бекао и думают, почему он уехал. Заодно учатся защищаться заново.

    Зачем-то понадобился Джанаев

    В истории с вратарем Джанаевым все упирается в странности. Сейчас объясним. В межсезонье свободный агент Сослан Джанаев зачем-то понадобился ЦСКА. Учитывая, что здесь уже давно ждут прогресса от Помазуна, его приглашение никак не оправдывалось. Возрастной Джанаев при любых раскладах приходил бы только на роль запасного.

    Официально Джанаев так и не перешел, но не из-за нежелания тренера или здравого смысла. «СЭ» писал, что именно Гончаренко и продвигал его кандидатуру, но руководство ЦСКА прислушалось к болельщикам и все свернуло. Теперь Джанаев близок к переходу в «Сочи», с которым до этого и тренировался. Не совсем понятно, как это сказалось на внутренней атмосфере. До этого Гончаренко и руководители ЦСКА всегда и во всем соглашались.

    Игра с «Крыльями» – показатель

    На Кубке Париматч Премьер ЦСКА не набрал очков и пропустил кучу голов от «Спартака», «Краснодара» и «Ростова» (разница мячей: 2-6). Тогда это казалось обычным явлением. Гончаренко спокойно объяснял, что команда злее подойдет к сезону, а в социальных сетях все следили за баскетбольными попаданиями Сигурдссона. Никаких вопросов к внутренней атмосфере по внешним признакам не задавали.

    Игра с «Крыльями» открыла новую реальность. Даже такой ЦСКА, где один настоящий новичок в составе, может по всем раскладам слететь уступающей в классе команде. И это не просто поражение, а настоящий проигрыш в эффективности действий. Вчера все плохо восприняли тяжелую победу «Спартака» над «Сочи». Что же сделать с ЦСКА, который не взял ни одного очка в стартовой игре сезона?

    Еще интересное из РПЛ:

    Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1371

      Супермачо 6 минут назад

      Ну и пёс с ними! )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      finnestin 10 минут назад

      Если делаете ставки >>> black-bet.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      veksus 36 минут назад

      просто Васин вернулся в состав оба мяча его заслуга

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6364

      ufos73 > veksus 33 минуты назад

      А то что не забили, и не могли, то же Васин виноват? ))

      0
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      Рейтинг: +6364

      ufos73 39 минут назад

      Кого первого погонят, Кононова или Ганчаренко? )))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +543

      CSKA57 41 минуту назад

      Вполне закономерный проигрыш. Команда вообще не готова к сезону. Работы тренерского состава не видно. Обидно...

      2
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      Рейтинг: +6728

      Skull_Boy 59 минут назад

      Поражение от КС только показывает, что не тот подбор игроков начиная с обороны, да и тренер все потух, да плюс тупорылый перепас в центре поля, глупые забросы на Чалова и надежда на Марио, что он что-то придумает и пора уже в состав Дивеева продвигать, в не огородную бомбу и если так дело пойдет, то 4-6 места обеспечены

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