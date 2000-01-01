РПЛ. «Крылья Советов» победили ЦСКА благодаря дублю Соболева

ганчаренко пока картошку ещё не выкопал все мысли только о ней вот в погреб спустит тогда футболом займётся
«Крылья Советов» на своем поле обыграли ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России.
Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:0. Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 51; 2:0 – Соболев, 58 (с пенальти).
Крылья Советов: Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Антон (Тимофеев, 71), Гынсарь, Соболев (Радоньич, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия (Нисимура, 78), Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88), Чалов.
Предупреждения: Комбаров, 38 – Васин, 31; Шарлия, 46; Чалов, 78.