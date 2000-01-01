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    РПЛ. «Крылья Советов» победили ЦСКА благодаря дублю Соболева

    «Крылья Советов» на своем поле обыграли ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России.

    Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:0. Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 51; 2:0 – Соболев, 58 (с пенальти).

    Крылья Советов: Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Антон (Тимофеев, 71), Гынсарь, Соболев (Радоньич, 84).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия (Нисимура, 78), Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88), Чалов.

    Предупреждения: Комбаров, 38 – Васин, 31; Шарлия, 46; Чалов, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии117
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      Рейтинг: +30708

      Полная Канистра 8 минут назад

      ганчаренко пока картошку ещё не выкопал все мысли только о ней вот в погреб спустит тогда футболом займётся

      1
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      Рейтинг: +2489

      Fan Loko mik 10 минут назад

      Крылья с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      finnestin 10 минут назад

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      Рейтинг: +3586

      Lester84 23 минуты назад

      Васин - рукожоп. 2 косяка - 2 привоза. Надо было его в Удинезе отдавать вместо Бекао

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1065

      CskaMoscovv > Lester84 14 минут назад

      Да Васин не кому не нужен в Европе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18005

      oyabun 27 минут назад

      А мы то думали что это Спартак паршиво вошел в сезон..

      5
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      Рейтинг: +1065

      CskaMoscovv > oyabun 25 минут назад

      И мы тоже хреново начали сезон

      2
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      Рейтинг: +5501

      derrik2000 > CskaMoscovv 20 минут назад

      Глядя на счёт, сравнение во вчерашней !игрой" Спартака считаю неуместным. )

      2
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      Рейтинг: +1551

      Ubuntu 34 минуты назад

      Крылья с заслуженной победой.
      Гончаренко, где игра? Что с ЦСКА?

      3
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      Рейтинг: +9804

      sssrspartak 41 минуту назад

      где кони?как трусливые зайцы по щелям!еще че то про нас вякают!мы с командой и в радости и горести!

      4
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      Рейтинг: +1065

      CskaMoscovv > sssrspartak 19 минут назад

      Согласен полностью. Мы не лучше вас сегодня играли. Хотя игру не смотрел. Непонятно, что ЦСКА делал в межсезонье, когда наладится реализация моментов. Удачи Спартаку в ЧР и Лиге Европы)

      1
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      Рейтинг: +448

      shikari__ > CskaMoscovv 5 минут назад

      ты еще перед ним на колени встань.

      -2
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      Рейтинг: +5501

      derrik2000 > shikari__ 2 секунды назад

      Пожелание уачи команде-сопернику (не ВРАГУ, а именно СОПЕРНИКУ на спортивной площадке) - удел БОЛЕЛЬЩИКОВ, но никак не прыщавых ФАНАТОВ.

      0
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      Рейтинг: +1470

      Snek 41 минуту назад

      Ну всё как обычно, куча моментов, реализация стучит со дна. Гончаренко не смог победить эту проблему и пока не победит, ЛЕ и последнее место в пятёрке - наш потолок.

      2
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      Рейтинг: +2042

      a_who 43 минуты назад

      С победой самарцев !

      7
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      Рейтинг: +1911

      Evgeni1952 45 минут назад

      Самара молодцы ! ! !

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