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    «Чемпионат»: Джанаев станет игроком «Сочи»

    Вратарь Сослан Джанаев подпишет контракт с «Сочи», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, 32-летний голкипер заключит с клубом соглашение на два года. Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что «Сочи» действительно интересовался игроком, но ЦСКА сделал ему более выгодное предложение. Поэтому Джанаев, который тренировался с «Сочи», покинул расположение команды.

    Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что руководство ЦСКА отказало Виктору Гончаренко в трансфере Джанаева.

    • Вторую половину сезона-2018/19 игрок выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.
    • Также вратарь выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Аланию», «Ростов» и «Рубин».Джанаев – воспитанник ЦСКА. Он находился в системе клуба до 2006 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1020

      Derzkiy1 24 минуты назад

      Тут ему и место

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