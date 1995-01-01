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    Точилин: «Сочи» собирался предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил более выгодное соглашение»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что переход вратаря Сослана Джанаева в его клуб сорвался.

    «Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем. Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошел, все объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем», – сказал Точилин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +479

      Niko 1 час назад

      Не может быть. Что за провал?

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