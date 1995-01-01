Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход

Бывший голкипер «Рубина» и «Ростова» Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.

На подписании 32-летнего голкипера настаивает главный тренер команды Виктор Гончаренко. Ему нужен сильный опытный вратарь на подмену Игорю Акинфееву, так как Илья Помазун и Георгий Кырнац до конца не подходят на эту роль в силу своего уровня.

Руководство армейцев Джанаева пока не утвердило.