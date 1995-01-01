Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход

    Бывший голкипер «Рубина» и «Ростова» Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.

    На подписании 32-летнего голкипера настаивает главный тренер команды Виктор Гончаренко. Ему нужен сильный опытный вратарь на подмену Игорю Акинфееву, так как Илья Помазун и Георгий Кырнац до конца не подходят на эту роль в силу своего уровня.

    Руководство армейцев Джанаева пока не утвердило.

    • В своей карьере Джанаев также выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Аланию».
    • Голкипер – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
    • Последние полгода россиянин выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      Ашет Арбузян 20 минут назад

      Ганчар начинает напрягать уже
      То шлак уфимский тащит. То это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31119

      MaxRnD 46 минут назад

      О Джанаеве времён игр за Ростов только самые лучшие воспоминания, а вот в каком он состоянии сейчас - это ещё тот вопрос ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1391

      Бабушка Зильзиля > MaxRnD 43 минуты назад

      Согласен! а вот в Спартаке он был рукожоп.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31119

      MaxRnD > Бабушка Зильзиля 34 минуты назад

      Я помню, что он играл тогда очень неуверенно - видно были проблемы с адаптацией в коллективе, да и вообще молодости зачастую свойственно стеснение ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1391

      Бабушка Зильзиля > MaxRnD 27 минут назад

      Может и так.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru