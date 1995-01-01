Джанаева хочет видеть в ЦСКА Гончаренко. Клуб пока не одобрил переход

Ганчар начинает напрягать уже
То шлак уфимский тащит. То это...
Бывший голкипер «Рубина» и «Ростова» Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.
На подписании 32-летнего голкипера настаивает главный тренер команды Виктор Гончаренко. Ему нужен сильный опытный вратарь на подмену Игорю Акинфееву, так как Илья Помазун и Георгий Кырнац до конца не подходят на эту роль в силу своего уровня.
Руководство армейцев Джанаева пока не утвердило.
- В своей карьере Джанаев также выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Аланию».
- Голкипер – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
- Последние полгода россиянин выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.