Журналист Алланазаров: «Болельщики и Акинфеев недовольны возможным приходом в ЦСКА Джанаева»

не, сосламбек в цска - это анекдот на все времена))))))
Бывший голкипер «Рубина» Сослан Джанаев, как уже сообщалось ранее, может перейти в ЦСКА.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, болельщики армейцев выступают против прихода 32-летнего футболиста.
Кроме того, недоволен возможным приходом Джанаева и вратарь москвичей Игорь Акинфеев. Причина в том, что недавно в одном из своих интервью Джанаев выразил уверенность, что сможет вытеснить голкипера ЦСКА из состава сборной России. Акинфеев обиделся на эти слова.
- Джанаев – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
- В своей карьере голкипер также выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Аланию» и «Ростов».
- Последние полгода россиянин провел в польской «Медзи», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.