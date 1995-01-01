Журналист Алланазаров: «Болельщики и Акинфеев недовольны возможным приходом в ЦСКА Джанаева»

Бывший голкипер «Рубина» Сослан Джанаев, как уже сообщалось ранее, может перейти в ЦСКА.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, болельщики армейцев выступают против прихода 32-летнего футболиста.

Кроме того, недоволен возможным приходом Джанаева и вратарь москвичей Игорь Акинфеев. Причина в том, что недавно в одном из своих интервью Джанаев выразил уверенность, что сможет вытеснить голкипера ЦСКА из состава сборной России. Акинфеев обиделся на эти слова.