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    Журналист Алланазаров: «Болельщики и Акинфеев недовольны возможным приходом в ЦСКА Джанаева»

    Бывший голкипер «Рубина» Сослан Джанаев, как уже сообщалось ранее, может перейти в ЦСКА.

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, болельщики армейцев выступают против прихода 32-летнего футболиста.

    Кроме того, недоволен возможным приходом Джанаева и вратарь москвичей Игорь Акинфеев. Причина в том, что недавно в одном из своих интервью Джанаев выразил уверенность, что сможет вытеснить голкипера ЦСКА из состава сборной России. Акинфеев обиделся на эти слова.

    • Джанаев – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
    • В своей карьере голкипер также выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Аланию» и «Ростов».
    • Последние полгода россиянин провел в польской «Медзи», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5087

      piligrim1986 4 минуты назад

      не, сосламбек в цска - это анекдот на все времена))))))

      0
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      Рейтинг: +10917

      bset 11 минут назад

      Даже если забыть, что он играл за Спартак, что он ляпы страшные там совершал, все равно непонятно, чем хуже наши Помазун и Кырнац. Да, опыта не хватает - ну так ты дай. Если всю жизнь только Акинфеев будет в воротах стоять, понятное дело, что остальные будут без дела просиживать.

      1
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      Рейтинг: +576

      Томик > bset 1 минуту назад

      "Страшные ляпы"? - да он чемпионство отдал своими руками.

      0
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      Рейтинг: +1455

      Snek 17 минут назад

      Если есть Акинфеев зачем брать вратаря такого же возрастного, но при этом ниже по уровню? Я не против, что Игоря должен заменить кто-то выше уровнем, но это точно молодой и точно надёжнее Акинфеева. А Джанаев отыграл матчей в несколько раз меньше, а накосячил даже поболее.

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      Рейтинг: +1529

      Ubuntu 20 минут назад

      Не нужен он. У него есть грязное спартаковское пятно на репутации

      1
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      ...
      Рейтинг: +3307

      nik55 > Ubuntu 2 минуты назад

      чудо---тебе сколько лет ?

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