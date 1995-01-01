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    «Спорт-Экспресс»: руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева

    Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев не перейдет в ЦСКА.

    В подписании 32-летнего футболиста был заинтересован главный тренер команды Виктор Гончаренко. По информации «Спорт-Экспресс» Дмитрия Симонова, руководство армейцев отклонило просьбу специалиста.

    Ранее сообщалось, что возможным переходом Джанаева в московский клуб недовольны болельщики ЦСКА и вратарь Игорь Акинфеев.

    • В своей карьере Джанаев также выступал за КАМАЗ, «Терек» (ныне «Ахмат») и «Аланию».
    • Голкипер – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
    • Последние полгода россиянин выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь встреч и пропустил 13 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии13
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      Рейтинг: +189

      Spinorr 11 минут назад

      Гончаренко 42, Акинфееву 33. Футбольный опыт примерно одинаковый.
      Влияние на команду каждого примерно одинаковое, может у вратаря и поболее.
      Гончаренко хотел увеличить весомость своих решений, но, видимо, его время ещё не пришло.

      0
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      Рейтинг: +5128

      piligrim1986 28 минут назад

      вот сразу видно - знающие люди сидят

      0
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      Рейтинг: +1525

      Леха из Твери 36 минут назад

      Это как из к/ф "Горец" похожие слова "В команде должна быть только одна дырка...".

      1
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      Рейтинг: +1007

      Derzkiy1 54 минуты назад

      Репутацию клуба не попортили , молодцы !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1288

      JTherry 1 час назад

      значит, ему дорога - в Сочи... загорит на сочинском солнце)))

      0
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      Рейтинг: +4880

      Т34 1 час назад

      Баба-Яга Акинфеевна была категорически против. Боится, что сядет на скамейку.

      1
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      Рейтинг: +4169

      Агасфер 1 час назад

      Значит единственный собственник ЦСКА(как выяснилось)Евгений Гинер ещё не сошёл с ума.Я думаю,что ещё один такой прокол Гончара,и он тоже пойдёт по известному адресу : Окучивать картоплю в районе Борисово.

      3
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      Рейтинг: +1987

      paracetamol 1 час назад

      Дырка против!

      1
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      Рейтинг: +3575

      Lester84 1 час назад

      И слава богу! Молодого талантливого кипера нужно на будущую замену Игоряну

      2
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      Рейтинг: +1559

      absent32 1 час назад

      разумное решение!!!

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