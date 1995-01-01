«Спорт-Экспресс»: руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева

Гончаренко 42, Акинфееву 33. Футбольный опыт примерно одинаковый.
Влияние на команду каждого примерно одинаковое, может у вратаря и поболее.
Гончаренко хотел увеличить весомость своих решений, но, видимо, его время ещё не пришло.
Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев не перейдет в ЦСКА.
В подписании 32-летнего футболиста был заинтересован главный тренер команды Виктор Гончаренко. По информации «Спорт-Экспресс» Дмитрия Симонова, руководство армейцев отклонило просьбу специалиста.
Ранее сообщалось, что возможным переходом Джанаева в московский клуб недовольны болельщики ЦСКА и вратарь Игорь Акинфеев.
- В своей карьере Джанаев также выступал за КАМАЗ, «Терек» (ныне «Ахмат») и «Аланию».
- Голкипер – воспитанник ЦСКА. С 2005-го по 2006 год находился в московской команде, но не провел за нее ни одного матча.
- Последние полгода россиянин выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь встреч и пропустил 13 голов.