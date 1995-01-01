«Спорт-Экспресс»: руководство ЦСКА отказало Гончаренко в подписании Джанаева

Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев не перейдет в ЦСКА.

В подписании 32-летнего футболиста был заинтересован главный тренер команды Виктор Гончаренко. По информации «Спорт-Экспресс» Дмитрия Симонова, руководство армейцев отклонило просьбу специалиста.

Ранее сообщалось, что возможным переходом Джанаева в московский клуб недовольны болельщики ЦСКА и вратарь Игорь Акинфеев.