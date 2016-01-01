Неделю назад Сутормин перешел в «Рубин», а теперь опять едет в Питер. Как так?

Полузащитник мечтал пожить в Казани, но продержался недолго.

29 июня «Рубин» объявил о трансфере Алексея Сутормина из «Оренбурга». Футболист приехал в Казань, подписал контракт, успел дать интервью и даже попал в заявку на товарищеский матч. Но вскоре после перехода все перевернулось: выяснилось, что «Зенит» не просто продолжает интересоваться игроком, но и хочет подписать его уже в это трансферное окно. Спустя неделю после трансфера в «Рубин».

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 июня 2019 г.

Трансфер в Питер затянулся из-за финансов

Питерский клуб хотел подписать Сутормина с начала июня. Игрок был согласен на переезд в «Зенит», но клуб предлагал ему слишком низкую зарплату (около 500 тысяч евро в год). Для сравнения, Заболотный получает в два раза больше (1,2 миллиона), Набиуллин в три (1,5 миллиона), Оздоев почти в четыре (1,8 миллиона).

Нет, «Зенит» не жадничал: на предматчевой конференции неделю назад Семак признал, что гигантские зарплаты игроков, которые отдаются в аренду – это большая проблема для клуба. Начиная с трансфера Сутормина клуб собирался отказаться от практики чрезмерно завышенных окладов, но все равно был уверен, что, так или иначе, подпишет россиянина. Во-первых, потому что игрок сам хотел этого перехода, а Семак неоднократно признавался в интервью, что очень хочет иметь такого футболиста. Во-вторых, «Зенит» и «Оренбург» давно сотрудничают. У питерцев была уверенность, что «Оренбург» никуда не отпустит игрока из солидарности.

Судя по сообщениям в СМИ, переговоры шли весь июнь, но протекали очень медленно. Несмотря на то, что предложенная зарплата была ниже, чем у других игроков «Зенита», для российского футбола 500 тысяч – все равно достойные деньги. «Зенит» не ждал большой конкуренции за 25-летнего россиянина, который сыграл лишь один сезон в РПЛ.

«Рубин» провел моментальный трансфер

И тут включается «Рубин». Казанцы воспользовались приостановленными переговорами «Зенита» и Сутормина и всего за несколько суток перехватили игрока. «Рубин» предложил и футболисту, и его агентам приличные деньги – по информации «БИЗНЕС Online», казанцы перевели около миллиона евро агентам и пообещали Сутормину зарплату примерно в 700-800 тысяч евро в год.

Все произошло так быстро, что в «Зените» ничего не успели понять. В субботу, когда появилась официальная информация о переходе игрока в «Рубин» (а перед этим – аналогичные слухи) все функционеры «Зенита» были в Австрии на сборах, где в этот день клуб провел сразу два матча подряд. Уже вечером планировалось возвращение в Россию, где продолжились бы переговоры по Сутормину. Но к этому моменту он уже был игроком «Рубина» и давал первое интервью в новом клубе.

Когда футболиста спросили про «Зенит», он сказал: «Я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине» – и очень счастлив».

В этом трансфере изначально было много странностей. Вот основные три вопроса, которыми мы задавались еще неделю назад:

Почему Сутормин выбрал «Рубин», а не «Зенит»? Да, в Казани получить игровую практику проще, но у Питера сейчас проблемы с лимитом (как старым, так и новым), а Семак так сильно расхваливал игрока, что явно не оставил бы без времени на поле.

Почему агентам заплатили так много? Один миллион, или 50% от суммы перехода – это очень много. В чем была необходимость платить именно столько за игрока, который даже ни разу не вызывался в сборную России?

Как трансфер оформили так быстро? Уже сейчас мы видим, что «Зениту» игрок очень нужен: узнай они о предложении «Рубина» раньше, наверняка бы перекрыли его еще до перехода. Но вместо того, чтобы подождать улучшенного предложения от «Зенита», игрок сразу уехал в Казань.

А теперь все стало еще запутаннее

Оказалось, что Семаку, по информации «БИЗНЕС Online», Сутормин был нужен любой ценой. Пишут, что тренер всерьез рассчитывал на игрока и был очень недоволен срывом трансфера: аналогичных российских игроков на рынке нет. «БО» даже предполагает, что этот вопрос мог решаться на уровне высшего руководства обоих клубов, но подтверждения этому нет.

Итак, как вообще возможен еще один трансфер Сутормина в это окно? Оказалось, что в переходе между «Рубином» и «Оренбургом» есть незавершенность – клубы не зарегистрировали ни трансфер, ни контракт футболиста. Плюс в руководстве «Оренбурга» отказались присылать в Казань документы Сутормина. Причина: «Бумаги по трансферу игрока подписал сотрудник, не имевший права этого делать».

Других препятствий на пути к переходу тоже нет: футболист имеет право быть заявленным за три клуба в течение сезона и выходить на поле за два из них. Пока что официальных матчей с участием Сутормина не было, да и в заявку «Рубин» его не вносил: это значит, что в теории Сутормин сможет еще раз сменить клуб даже после перехода в «Зенит», а в трансфере в Питер ему точно не откажут.

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