Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

К этому шло еще от истории с лайками.

Денис Глушаков подписал с «Ахматом» однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. «Чемпионат» писал, что зарплата Глушакова составит миллион евро за сезон. О переходе объявили совместной фотографией Глушакова и Кадырова. Оба явно в хорошем настроении и довольны сделкой. Скандальная история с уходом Глушакова из «Спартака» завершилась нормальным итогом для всех.

twit text — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.

Кажется, Глушаков сам хотел в «Ахмат»

Когда Глушаков скандально разводился с женой, в интернет слили много разных записей. На одной из них Глушаков говорил, что уедет играть в «Ахмат» на зарплату 30 тысяч рублей. Тогда жена будет получать мало алиментов. «Возьмем Дениса на 30 тысяч, если он будет в форме», – тогда отреагировали в «Ахмате». Первые слухи об этом переходе мелькали еще от ссылки в дубль из-за лайка.

Так вышло, что «Ахмат» – один из любимых соперников в карьере Глушакова. В марте этого года он забил в двух матчах подряд, когда отличился в играх с «Зенитом» и «Ахматом». Во время празднования гола в Грозном Глушаков приложил руку к уху и изобразил телефон. «Если что, звоните. На связи!» – подписал Глушаков послематчевую фотографию.

Фанаты в тот момент бомбили особенно сильно. «Спартак» получал штрафы за поведение болельщиков, Глушаков давал результат. До этого он в последний раз забивал в двух разных играх в 2017-м, когда соперниками были «Севилья» и все тот же «Ахмат». Так удачно играть против одной команды надо еще поучиться, но у Глушакова всегда получалось.

В чемпионском сезоне Глушаков колотил за «Спартак» особенно часто. Тогда «Ахмату» досталось в игре, на которую «Спартак» выходил уже в статусе чемпиона. Перед вручением трофея Глушаков оформил дубль, а «Спартак» порадовал фанатов разгромной победой. Оказалось, что это был один из самых ярких матчей команды и самого Глушакова во всем сезоне.

Если абстрагироваться от игровой любви, то Глушакову в Грозном просто будет хорошо. Семенов, Уциев, Иванов – качественные и опытные русские игроки, которые составляют костяк этой команды. В такой ситуации идеальнее для Глушакова был бы только вариант с Самарой, куда ушел Дмитрий Комбаров. Только в «Крыльях» сразу сказали, что Глушаков их не интересует.

Долго оставалась и возможность перейти в «Сочи», но там никак не определятся с новым вектором развития клуба. «Сочи» бросает от точечного усиления конкретных позиций до переговоров сразу по девяти игрокам «Зенита». Если состав «Крыльев Советов» все больше напоминает вторую команду «Спартака», то «Сочи» ближе именно к Санкт-Петербургу.

Как на все это реагировать?

Денису Глушакову 32 года. Этот сезон показал, что Глушаков уже не тянет полноценную борьбу за чемпионство. В следующем году он еще больше потеряет в физике, но для команды уровня «Ахмата» все еще будет качественным усилением. «Ахмат» стабилен в результатах, но никак не дотянется до еврокубков.

Приход Глушакова – качественный аргумент для соперничества с «Арсеналом», «Оренбургом» и другими клубами-претендентами на место в Лиге Европы. Наши читатели не во всем согласны и высказывают разные мнения по этому переходу.

В твиттере тоже пошла реакция:

twit text — Илья Гуд (@fanatblog) 29 июня 2019 г.

twit text — Alexey Sereda (@lexserius) 29 июня 2019 г.

В этом материале мы описали весь сезон «Спартака» и Глушакова:

У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда