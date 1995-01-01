Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков стал игроком «Ахмата».

Как сообщает официальный твиттер грозненского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».

«Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что зарплата хавбека составит 1 миллион евро в год.