Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Теперь глушаков , засунет свой язык в одно место !
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков стал игроком «Ахмата».
Как сообщает официальный твиттер грозненского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».
«Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» – говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что зарплата хавбека составит 1 миллион евро в год.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- 19 июня клуб расторг контракт с футболистом.
- По информации журналиста Ивана Карпова, игрок получил компенсацию в размере 125 миллионов рублей.