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    Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков стал игроком «Ахмата».

    Как сообщает официальный твиттер грозненского клуба, контракт подписан по схеме «1+1».

    «Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» – говорится в заявлении клуба.

    Ранее стало известно, что зарплата хавбека составит 1 миллион евро в год.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • 19 июня клуб расторг контракт с футболистом.
    • По информации журналиста Ивана Карпова, игрок получил компенсацию в размере 125 миллионов рублей.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 10:30
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2590

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Теперь глушаков , засунет свой язык в одно место !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      Фанат Рубина 17 минут назад

      сольет Рахимова, и отправит ахмат в фнл..
      приятного просмотра!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19733

      gol_kak_sokol 20 минут назад

      Это месседж бывшей супруге ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      Tajik-za Zenit 25 минут назад

      Там то ему научать как себя правильно ввести

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Vlad Mourinho > Tajik-za Zenit 13 минут назад

      кто бы еще тебя грамотности научил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2317

      АртурZaСМ > Vlad Mourinho 14 секунд назад

      Да нормально вроде... только одну букву пропустил "как В себя правильно Ввести" ))))

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