«Спартак» объявил об уходе Глушакова

Это не утка?
«Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Футболист и клуб досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин перейдет в «Сочи».
- Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт
«Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним