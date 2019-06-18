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    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

    Футболист и клуб досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин перейдет в «Сочи».

    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт

    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +297

      Spartak Piter 1 минуту назад

      Это не утка?

      0
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      Рейтинг: +306

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Коллектив "ромашка" развалился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3163

      nik55 3 минуты назад

      УРА --- свершилось и друзей пусть забирает

      1
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      Рейтинг: +720

      Spartak №1 12 минут назад

      Денис, Спасибо тебе за чемпионский сезон!!! И удачи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      +SLAYER+ 15 минут назад

      Плывите, ихтиандры х*евы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Novik38 16 минут назад

      Поздравляю спартачей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13057

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Свершилось!!! Этого ждали миллионы!

      3
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      Рейтинг: +28

      +SLAYER+ 17 минут назад

      yes

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      Рейтинг: +322

      EsKamilio 17 минут назад

      не вижу радостных комментариев болельщиков Спартака

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      Рейтинг: +583

      Alex Flash > EsKamilio 12 минут назад

      Достала эта тема

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