«Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время станет игроком «Сочи».

Ранее сообщилось, что московский клуб предлагает 32-летнему футболисту половину годовой зарплаты за расторжение контракта. Хавбек зарабатывает в «Спартаке» 2,7 миллиона евро в год.

Издание утверждает, что вместе с Глушаковым в «Сочи» может перейти защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. «Спартак» также рассматривает вариант разрыва соглашения с россиянином по взаимному согласию. Другой претендент на Комбарова – «Крылья Советов».

Контракты Глушакова и Комбарова со «Спартаком» рассчитаны до лета 2020 года.

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