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    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время станет игроком «Сочи».

    Ранее сообщилось, что московский клуб предлагает 32-летнему футболисту половину годовой зарплаты за расторжение контракта. Хавбек зарабатывает в «Спартаке» 2,7 миллиона евро в год.

    Издание утверждает, что вместе с Глушаковым в «Сочи» может перейти защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. «Спартак» также рассматривает вариант разрыва соглашения с россиянином по взаимному согласию. Другой претендент на Комбарова – «Крылья Советов».

    Контракты Глушакова и Комбарова со «Спартаком» рассчитаны до лета 2020 года.

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт

    «Ростов» отказался от подписания Глушакова. Игрока может купить «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Lilipyt 3 минуты назад

      Жаль парней которые боролись за выход в РПЛ и теперь придется сидеть на лавке из-за этих "звездных" игроков, которые даром ни кому не нужны

      0
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      Рейтинг: +3159

      nik55 7 минут назад

      неужели произойдет это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4090

      subbotaspartak 25 минут назад

      Голы чемпионские забыть,
      Так тому и быть.
      Но хорошее помнит народ.
      СПАРТАК вперёд!

      0
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      Рейтинг: +11060

      ВетеR 29 минут назад

      Ещенко и Реброва прихватите )))

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      Рейтинг: +13048

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Соболезнования Точилину, если в клуб приедет главный похоронщик РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1051

      Фанат Рубина 1 час назад

      и 1 матч в 1 туре сочи играть будет на открывашке арене против СпаМа как раз

      0
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      Рейтинг: +710

      латунный сепаратист 1 час назад

      изделия номер 8 будет капитаном

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