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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт

    «Спартак» продолжает вести переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым о расторжении контракта.

    По информации «Спорт-Экспресс», москвичи могут предложить футболисту компенсацию за досрочный разрыв договора в размере зарплаты за полгода. Как утверждает источник, Глушаков зарабатывает 2,7 миллиона евро в год.

    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • По информации СМИ, хавбеком интересуются «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

    Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

    «СЭ»: У «Спартака» пока нет предложений по Глушакову

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8808

      vladimir-7 4 минуты назад

      А зачем ему половина зарплаты, когда он будет получать полностью
      за год и может сидеть в запасе или спокойно играть в спартаке-2.

      0
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      Рейтинг: +3137

      ivan-football-fan 6 минут назад

      Умора!))) ВОТ ТЕБЕ ПОЛЗАРПЛАТЫ..ТОЛЬКО УЙДИ НАВСЕГДА!
      Напомнило эизод из фильма "Скалолаз" со Сталлоне: главный злодей (в исполнении великолепного Джона Литгоу) в изумлении в очередной раз по ходу картины узнаёт, что Слай (.конечно же - главный хороший герой)...ОПЯТЬ ЖИВ! Хотя, его уже много раз "убивали"))) И злодей, находясь на прямой радиосвязи с "бессмертным" уже и его самого задумчиво вопрошает: "...да как же тебя убить???!!...")))

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      Рейтинг: +13043

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Круто, так и хочется сказать: не менеджмент, а миньетжмент ***** в Спартаке!

      0
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      Рейтинг: +2731

      Добрый Бобер 30 минут назад

      Последний шанс доказать, что ты футболист, а не баблогрёб.

      2
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      Рейтинг: +1721

      Рубинище 33 минуты назад

      Как Самедову. Не очень верится, что согласится

      3
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