«Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт

«Спартак» продолжает вести переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым о расторжении контракта.

По информации «Спорт-Экспресс», москвичи могут предложить футболисту компенсацию за досрочный разрыв договора в размере зарплаты за полгода. Как утверждает источник, Глушаков зарабатывает 2,7 миллиона евро в год.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

По информации СМИ, хавбеком интересуются «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

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