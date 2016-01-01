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    Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

    Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.

    По информации источника, после серии скандалов, связанных с фамилией футболиста, клуб не станет удерживать игрока в своем составе, но перед уходом Глушакову нужны 100 миллионов рублей (1,5 миллиона евро). Между тем, по контракту футболист получил бы 200 миллионов рублей (3 миллиона евро), но на личный счет, что бывшего капитана «Спартака» не устроило.

    Причины требований источник объясняет так:

    «Денис не желает делиться с бывшей женой и детьми. Развод в самом разгаре, алименты нужно платить – легенда футбола против. Если деньги выплатят налом, то их можно будет оставить себе – Глушаков на такой исход очень-очень рассчитывает».

    • В прошлом году Денис Глушаков развелся с бывшей супругой Дарьей Глушаковой.
    • По решению суда, футболист обязан платить алименты в размере третьей части своих доходов плюс 100 тысяч на жену.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии42
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      Рейтинг: +442

      Дима Цэ 1 минуту назад

      Чую, что скоро карьера пойдет вниз, причем резко)

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      Рейтинг: +144

      trudovik 9 минут назад

      Что не история про дениску, то бомба! Жду книгу по мотивам - "Как превратиться в мразь и заставить всех себя ненавидеть"

      0
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      Рейтинг: +560

      Ковастер 13 минут назад

      Да уж. С арифметикой у Дениса проблемы. Если человек согласен потерять половину, лишь бы не платить 30% алиментов, то ... ??? Папа зажал для детей денег. И какой он после этого человек?
      Денис, будь мужчиной! Отдай детям то что им должен. Поверь не отдашь детям Бог больше заберёт. И все потеряешь и совесть запятнаешь. Если деньги потом отработаешт, то совесть уже не отмоешь от грязи.

      0
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      Рейтинг: +2199

      RotBerg 17 минут назад

      Какой капитан, такой и клуб

      1
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      Рейтинг: +204

      klimovich 23 минуты назад

      хм. любопытно. Треть от 200млн - 66,6 млн. Тогда у Глушакова остается 133,3 млн. А так он хочет получить 100 млн... Че-то я тут не понимаю.

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      Рейтинг: +560

      Ковастер > klimovich 20 минут назад

      ++++

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      Рейтинг: +30253

      MaxRnD > Ковастер 9 минут назад

      За 33 лимона лишает Дашу 66-и лимонов. Если сильно насрала в душу, то логично

      0
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      Рейтинг: +1051

      777+ 31 минуту назад

      Что же с головой у этого парниши???.... -
      Там явный дефект!!!
      Диагноз будет ставить медицина,-
      Самогон из Миллерово дал побочный эффект!!!

      0
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      Рейтинг: +2446

      arzamas 37 минут назад

      С этим "крапивным семенем" - юристами свяжешься не развяжешься.

      0
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      Рейтинг: +2314

      пряник929 41 минуту назад

      и кто его после всего возьмет в команду??? какая новая команда будет у него, или не будет....

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      Рейтинг: +2446

      arzamas > пряник929 36 минут назад

      Твоему Арсеналу Глушаков пригодился бы.

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      Рейтинг: +392

      Киркинитидец 46 минут назад

      когда римские легионы подошли к осажденному Карфагену, я издал указ! женщин ,детей и стариков перед штурмом выпустить,унести можно самое дорогое и необходимое!каково было наше удивление!они несли мужчин! Гушакова я там не видел...его не захотели нести.

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      Рейтинг: +6790

      alex1951 1 час назад

      Тогда Глушаку надо товарняк заказывать ....охрану нанимать.......несгораемый шкаф 3х этажный сооружать.......грузчиков подключить......все это ,по подсчетам экономистов,обойдется почти в 100 лимонов (ну,почти)....денех останется только на один лимон ,те что на рынке продаются...вот его Глушак и довезет до шкафа)))))
      Так шо ,завидовать нечему!))))

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