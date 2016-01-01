Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.

По информации источника, после серии скандалов, связанных с фамилией футболиста, клуб не станет удерживать игрока в своем составе, но перед уходом Глушакову нужны 100 миллионов рублей (1,5 миллиона евро). Между тем, по контракту футболист получил бы 200 миллионов рублей (3 миллиона евро), но на личный счет, что бывшего капитана «Спартака» не устроило.

Причины требований источник объясняет так:

«Денис не желает делиться с бывшей женой и детьми. Развод в самом разгаре, алименты нужно платить – легенда футбола против. Если деньги выплатят налом, то их можно будет оставить себе – Глушаков на такой исход очень-очень рассчитывает».