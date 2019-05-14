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    Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

    Телеграм-канал Mash выложил компрометирующую запись, в которой полузащитник «Спартака» Денис Глушаков раскрывает информацию из жизни клуба.

    Приводим монолог из аудиозаписи: «Вчера сыграли в *** (плохо), вату покатали. Тренер – *** (чудак), заруба *** такая там у тренера. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов. Зе Луиша не поставил на игровой, хотя Зе Луиш на две головы лучше Адриано и готов лучше. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть. Перед матчем меня давай целовать, обнимать, говорить: «Мой капитан!». Чмокать начал при всех, все смеются. Ему нет доверия, уважения, за то, что он *** (балабол). Выполнили план на игру, сделали все возможное и невозможное, а мы наигрывали вообще другое, а играли вчера в «бей-беги». И тот же Адриано, которого он (прим. – Массимо Каррера) любит, которому подлизывает, его же и подставил.

    Утром Измайлов мне позвонил (прим. – Наиль Измайлов – вице-президент «Спартака), спросил, как дела? Я ему написал: «Катастрофа происходит. Давай встретимся, возьми парней, пообщаемся». Ну и *** (зачем) мы ему все сказали, что нас не устраивает тренер, то, что они привели Рауля Рианчо. Трабукки уже себе соломку стелет, понимает, что сейчас Карреру *** (уволят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер».

    • Предполагается, что аудио записано после матча против ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов, когда Адриано получил удаление, а Педро Роша и Ханни не попали в заявку.

    Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    14.05.2019 11:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 мая 2019, 21:50

      Где бы своей целеустремленной игрой вести за собой команду ,этот с позволения сказать капитан, разлагал коллектив.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 14 мая 2019, 20:09

      Какой клуб, такой и капитан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 14 мая 2019, 15:35

      Надеюсь теперь апологеты номера восемь от стыда из окон по выпрыгивают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 14 мая 2019, 14:47

      А болелы Локомотива предупреждали Спартачей о том, что он иуда и мразь. Не верили

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 14 мая 2019, 14:27

      Говно рано или поздно утонет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Ximerych 14 мая 2019, 14:22

      Какой клуб - такие и игрочишки)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 мая 2019, 14:17

      Сам то дениска играет? Пешеход, который иногда удачно бьёт по чужим воротам и привозит в свои, надеюсь руководство наконец то поумнеет и разгонит ромашку, которая только вредит клубу как на поле, так и вне его

      4
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 14 мая 2019, 14:16

      Существует версия, что Денис сливал матчи, чтобы победить в конкурсе прогнозов Бомбардира

      10
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 мая 2019, 14:12

      и это капитан Спартака....тварь последняя

      10
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 мая 2019, 14:04

      Просто жесть,,,,

      4
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