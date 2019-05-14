Mash выложил аудио, как Глушаков распространял информацию из «Спартака»

Телеграм-канал Mash выложил компрометирующую запись, в которой полузащитник «Спартака» Денис Глушаков раскрывает информацию из жизни клуба.

Приводим монолог из аудиозаписи: «Вчера сыграли в *** (плохо), вату покатали. Тренер – *** (чудак), заруба *** такая там у тренера. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 миллионов просто не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов. Зе Луиша не поставил на игровой, хотя Зе Луиш на две головы лучше Адриано и готов лучше. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть. Перед матчем меня давай целовать, обнимать, говорить: «Мой капитан!». Чмокать начал при всех, все смеются. Ему нет доверия, уважения, за то, что он *** (балабол). Выполнили план на игру, сделали все возможное и невозможное, а мы наигрывали вообще другое, а играли вчера в «бей-беги». И тот же Адриано, которого он (прим. – Массимо Каррера) любит, которому подлизывает, его же и подставил.

Утром Измайлов мне позвонил (прим. – Наиль Измайлов – вице-президент «Спартака), спросил, как дела? Я ему написал: «Катастрофа происходит. Давай встретимся, возьми парней, пообщаемся». Ну и *** (зачем) мы ему все сказали, что нас не устраивает тренер, то, что они привели Рауля Рианчо. Трабукки уже себе соломку стелет, понимает, что сейчас Карреру *** (уволят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер».

Предполагается, что аудио записано после матча против ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов, когда Адриано получил удаление, а Педро Роша и Ханни не попали в заявку.

Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»