Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»

Болел за Спартак с начала 2000-х, даже когда были провальные сезоны. А после увольнения Карреры вообще не хочется болеть. Клуб прогнил. Гнать нужно всех, возвращать Карреру и давать ему власть в клубе. Нормальный мужик, ЛИЧНОСТЬ была в клубе, и сгнобили его. А в оф. группе ВК слова "Массимо" и "Каррера" занесены в спам-фильтр. Если обходишь фильтр, то тебя банят. Воообще офигенно. Спасибо за такое отношение! Болеть за такой клуб хочется всё меньше.
Телеграм-канал Mash выложил компрометирующие скриншоты переписки полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
«Помимо знаменитой мыльной оперы с женой капитан красно-белых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Глушаков подстроил увольнение тренера, полузащитник говорил, что это выдумки. Это не выдумки.
На скриншотах – тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, «неразбериха» в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно – это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики», – заявляется в посте телеграм канала.
Денис Глушаков планировал лишить должностей в клубе главного тренера Массимо Карреру, агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая (в переписке именуется, как «бегемот»), а также не хотел конкурировать за место в составе с Романом Еременко, чьим агентом является Трабукки.
Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом»