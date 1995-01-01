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    Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»

    Телеграм-канал Mash выложил компрометирующие скриншоты переписки полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    «Помимо знаменитой мыльной оперы с женой капитан красно-белых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Глушаков подстроил увольнение тренера, полузащитник говорил, что это выдумки. Это не выдумки.

    На скриншотах – тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, «неразбериха» в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно – это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики», – заявляется в посте телеграм канала.

    Денис Глушаков планировал лишить должностей в клубе главного тренера Массимо Карреру, агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая (в переписке именуется, как «бегемот»), а также не хотел конкурировать за место в составе с Романом Еременко, чьим агентом является Трабукки.


    Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом»

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии40
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      Рейтинг: +319

      Alejandrrro 33 минуты назад

      Болел за Спартак с начала 2000-х, даже когда были провальные сезоны. А после увольнения Карреры вообще не хочется болеть. Клуб прогнил. Гнать нужно всех, возвращать Карреру и давать ему власть в клубе. Нормальный мужик, ЛИЧНОСТЬ была в клубе, и сгнобили его. А в оф. группе ВК слова "Массимо" и "Каррера" занесены в спам-фильтр. Если обходишь фильтр, то тебя банят. Воообще офигенно. Спасибо за такое отношение! Болеть за такой клуб хочется всё меньше.

      3
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      Рейтинг: -593

      massaboss 33 минуты назад

      Это не мясо.

      Это даже не гнилое мясо.

      Это даже не гниломясный опарыш

      ЭТО БЛЕВОТИНА ГНИЛОМЯСНОГО ОПАРЫША

      0
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      ...
      Рейтинг: +15019

      VVM1964 > massaboss 22 минуты назад

      Как только пресса говнеца подкинет , такие как ты тут как тут - муха навозная .

      -1
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      Рейтинг: -593

      massaboss > VVM1964 19 минут назад

      Ты тоже блевотина гниломясного опарыша.

      1
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      Рейтинг: +1170

      ухоженный крокодил 41 минуту назад

      Завязли вы в своем болоте ребята.
      Это уже не смешно, а порнуха. Блондинко управляет командой, это б.ля Федун. Пока он начальник, будете говном.

      0
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      Рейтинг: +415

      Дима Цэ 46 минут назад

      Умный человек не будет о таких вещах писать в мессенджерах!

      Либо очередной фейк, либо он конченный ДЕБИЛ!

      Хрен ли гадать. Его мобилу в руках не держал и ничего не видел.

      1
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      Рейтинг: +1170

      ухоженный крокодил > Дима Цэ 35 минут назад

      А что умный будет делать? Голубей пускать :))

      -1
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      Рейтинг: +181

      Parker8 > Дима Цэ 27 минут назад

      Он футболист, а не умный человек. Он головой бьет по мячу.

      0
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      Рейтинг: +372

      klim2m 53 минуты назад

      До Глушакова только дошло ,что в Спартаке проблемы ))))

      0
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      Рейтинг: +261

      ursosan 1 час назад

      А когда то казался приличным человеком. Я его даже пару раз в фифе покупал себе в команду))) прошу прощения за это

      4
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      Рейтинг: +372

      klim2m > ursosan 51 минуту назад

      Ну раз ты в фифе себе его купил то это сильно ))), Купи сейчас у Спартака недорого возьмут пусть полы тебе в доме моет )))

      2
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      Рейтинг: +315

      Dmitriy 71 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стадо безмозглых даунов. Сколько можно в эту х-ню верить? Кто играл на более менее уровне, знает, что слить тренера не возможно. Все восхваляют этого макаронника, а чем он хорош. Как только он убрал Пилипчука, игры совсем не стало. Да и напомнить надо вам- дебилам, как была слита игра с Арсеналом. Так, что хорош гнать на Глушака. Он может виноват только в том, что сам перестал выкладываться на 100 %, ну так в нашем чемпе это сплошь и рядом.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +311

      Tyler_Stark > Dmitriy 71 47 минут назад

      А Ван Гала в МЮ не игроки слили?

      4
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      ...
      Рейтинг: +372

      klim2m > Dmitriy 71 38 минут назад

      Сам то на каком уровне то играл? коль не знаешь что тренера сливают на раз при желании команды и руководства. Да могут и просто отправить тренера в отставку но тогда нейустойка. а вот если не с справляется то это уж по другому звучит. имхо

      1
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      Рейтинг: +4061

      ilichkadr > Tyler_Stark 36 минут назад

      Ван Гала убрал владелец МЮ - Малкольм Глэйзер.

      0
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      Рейтинг: +15019

      VVM1964 > Dmitriy 71 27 минут назад

      " Умных людей много . Тех , кто о них так думает - единицы " - ты не относишься ни к первой , ни к другой категории . И прежде чем других называть " безмозглыми даунами " - оцени свои умственные способности , как говорится " посмотрись в зеркало " .

      0
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      Рейтинг: +311

      Tyler_Stark > ilichkadr 26 минут назад

      Он расторг контракт, но каким бы Глейзер конченым не был, на пустом месте такие вещи не делаются.

      0
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      Рейтинг: +2549

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Во всех предыдущих и нынешних сбросах достоверность информации имеется?

      0
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      Рейтинг: +5638

      silver29 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Доказательств более чем достаточно, есть даже публичные высказывания его и подельника комбарова, да и ресурсу пургу гнать себе дороже под иски попадать без доказательств накладно. Решает конечно каждый сам, кто для него глушаков.

      5
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      Рейтинг: +18

      DonBaton 1 час назад

      О себе что ли распространял?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Влад-20 1 час назад

      Предъява серьезная, тут и Федуну вряд ли удастся отмолчаться, там еще и подруга керосинчику в огонь подливает.

      2
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      Рейтинг: +4370

      84aivengo > Влад-20 48 минут назад

      слышал,что она с адвокатом шПака спит...

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