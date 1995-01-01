Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака»

Телеграм-канал Mash выложил компрометирующие скриншоты переписки полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Помимо знаменитой мыльной оперы с женой капитан красно-белых отметился войной со своими болельщиками. Они говорили, что Глушаков подстроил увольнение тренера, полузащитник говорил, что это выдумки. Это не выдумки.

На скриншотах – тот самый момент. «Спартак» играет очень плохо, футболисты бегают очень лениво, фанаты очень в замешательстве. Дальше будет увольнение Карреры, «неразбериха» в клубе и ненависть трибун. Сейчас очевидно – это не фантазии болельщиков, это реальные события. Капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики», – заявляется в посте телеграм канала.

Денис Глушаков планировал лишить должностей в клубе главного тренера Массимо Карреру, агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая (в переписке именуется, как «бегемот»), а также не хотел конкурировать за место в составе с Романом Еременко, чьим агентом является Трабукки.







Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом»