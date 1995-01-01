Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом» 

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о ситуации между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и полузащитником Денисом Глушаковым.

«У Карреры не было никаких проблем с другими футболистами. У него была проблема только с Глушаковым. Когда Каррера просил отдать игрока в аренду или продать его, потому что у него с футболистом не получалось, клуб ответил отказом. Вот в этом и вся проблема.

Зная Массимо, если он принял такое принципиальное решение, то у него на то были хорошие аргументы. Это решение далось ему трудно, он очень переживал», – сказал Трабукки.