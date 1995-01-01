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    Трабукки: «Каррера просил продать Глушакова или отдать его в аренду. Клуб ответил отказом» 

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о ситуации между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и полузащитником Денисом Глушаковым.

    «У Карреры не было никаких проблем с другими футболистами. У него была проблема только с Глушаковым. Когда Каррера просил отдать игрока в аренду или продать его, потому что у него с футболистом не получалось, клуб ответил отказом. Вот в этом и вся проблема.

    Зная Массимо, если он принял такое принципиальное решение, то у него на то были хорошие аргументы. Это решение далось ему трудно, он очень переживал», – сказал Трабукки.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сентябре 2018 года Каррера отправил Глушакова в дубль. Это произошло из-за того, что игрок лайкнул пост из инстаграма с критикой тренера.
    • Позже, в марте 2019 года, Каррера рассказал о ситуации: «Если человек поставил лайк, то это означает, что он полностью разделяет данное мнение».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3563

      Агасфер 7 минут назад

      Команде играть надо,а они всё в прошлом истово ковыряются! Осталось ещё "Уфе" продуть для окончательного банкротства.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4051

      ilichkadr 7 минут назад

      Ну, такую туфту лепит Трабукки ............Каррера просил, Каррера хотел..............на чей вентилятор говно кидает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14905

      VVM1964 23 минуты назад

      А в результате страдают миллионы болельщиков (((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +568

      AHTUNGBOL 26 минут назад

      Спасибо. Все и так в курсе...

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